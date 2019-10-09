HABER

Dünya Posta Birliğinin 145. yılı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 13:54 | Son Güncelleme

Törende Türkiye'yi, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı temsil etti

Dünya Posta Birliğinin (UPU) 145'inci kuruluş yılı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 kurucu ülkenin katıldığı özel seremoniyle kutlandı.

Merkezi İsviçre'nin başkenti Bern'de bulunan UPU'nun kuruluş yıl dönümü kutlamalarına, UPU İdari Konsey Başkanı olarak PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de katıldı.

Bozgeyik, UPU'nun Kurucu 22 ülkesinin temsilcileriyle 9 Ekim 1874'te Birliğin Kuruluş Anlaşması'nın imzalandığı restoranda bir araya geldi.

Zum Ausseren Stand Restorant'taki kutlamaya, Türkiye'nin yanı sıra diğer kurucu üye ülke temsilcileri ve UPU yönetimi de katıldı.

UPU kurucu üyelerinden Türkiye'yi temsilen törende, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı da hazır bulundu.

Buradaki etkinlikte, orijinal imza seremonisi gerçekleştirildi.

Bozgeyik, törenin ardından yaptığı açıklamada, Büyükelçi Saygılı'ya göstermiş olduğu ev sahipliği için teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin Osmanlı döneminde kurucu üyeleri arasında bulunduğu ve 2020'ye kadar İdari Konsey Başkanlığını yürüteceği UPU, 9 Ekim 1874'ten bu yana faaliyet gösteriyor ve "dünyanın en eski ikinci uluslararası organizasyonu" özelliğini taşıyor.

- Dünya Posta Birliğinin 3. Olağanüstü Kongresine Türkiye damga vurmuştu

Geçen ay sonunda Bozgeyik'in kongre başkanlığını yaptığı Dünya Posta Birliğinin 3. Olağanüstü Kongresinin son gününde uzlaşı sağlanarak, Birlik dağılmaktan son anda kurtulmuştu.

Bozgeyik'in Cenevre'de gerçekleşen kongredeki başarılı yönetimi ülke temsilcilerince ayakta alkışlanmıştı.

Her anını kaydetti! 19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü ekipleri harekete geçirdiHer anını kaydetti! 19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü ekipleri harekete geçirdi
15 Temmuz Federasyonu’ndan olası ’Barış Pınarı Harekatı’na tam destek15 Temmuz Federasyonu’ndan olası ’Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
Brüksel'de Brexit karşıtı gösteriBrüksel'de Brexit karşıtı gösteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Posta Birliği 145. yılı İlhan Saygılı Kenan Bozgeyik Türkiye

En Çok Okunan Haberler

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Dolarda 'Suriye' hareketliliği! Şu anda...

Dolarda 'Suriye' hareketliliği! Şu anda...

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Bakan Soylu'dan Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan olası harekata ilişkin açıklama

Tuğba'ya işkence eden babası tutuklandı! Bakanlık'tan açıklama geldi

Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin yeni gelişme!

Beykoz'da öğrencilerin bulunduğu servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İçinde öğrenci bulunan servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İşte patlama anı! Ankara Garı'ndaki saldırının yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Son dakika! Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.