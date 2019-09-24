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Dünya Posta Birliğinin 3. Olağanüstü Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 18:59 | Son Güncelleme

Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: - "(ABD'nin Dünya Posta Birliğinden çekilmesi) UPU'da uzlaşı çabaları sonuna kadar devam edecek. Ben inanıyorum ki bu üç günlük yoğun çalışma trafiğinin sonunda bir ortak yol bulacağız"

CENEVRE (AA) - Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, ABD'nin üyelikten çekileceğini açıkladığı UPU'da uzlaşı çabalarının sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "Ben inanıyorum ki bu üç günlük yoğun çalışma trafiğinin sonunda bir ortak yol bulacağız." dedi.

145 yıllık tarihinde üçüncü kez olağanüstü kongre düzenleyen UPU'nun İsviçre'nin Cenevre kentindeki toplantılarının ana gündem maddesini "posta sektörü ücret sistemi" oluşturdu.

Kongrenin açılışında kongre başkanlığına seçilen Bozgeyik, UPU Genel Sekreteri Bishar Hüseyin ile basın toplantısı düzenledi.

Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği ve ABD'nin UPU'daki geleceğine ilişkin sorular yönelttiği basın toplantısında Bozgeyik, UPU'da uzlaşı çabalarının sonuna kadar devam edeceği mesajını verdi.

Her ülkenin kararına saygı gösterdiklerini anlatan Bozgeyik, "Ben inanıyorum ki bu üç günlük yoğun çalışma trafiğinin sonunda bir ortak yol bulacağız. Bir çözüm üreteceğiz." dedi.

"Birlikten ayrılmak hiçbir üyenin lehine bir durum değil." diyen, Bozgeyik, kongreye katılan üyelerin gerçekleştireceği müzakerelerde mutlak surette bir uzlaşı sağlanacağını söyledi.

Bozgeyik, ABD'nin de Birlikten ayrılmasının kendi lehine sonuç getirmeyeceğini gördüğünün altını çizdi.

ABD Başkanı Trump'ın 23 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, bir uzlaşma sağlanamaması halinde ABD'nin 17 Ekim 2019'dan itibaren UPU'dan ayrılacağını açıklaması gözleri Cenevre'deki kongreye çevirdi.

Kongreye katılan üye ülkeler ABD'yi bu kararından vazgeçirmek için yoğun çaba harcıyor.

- Genel Sekreter'den uyarı

UPU Genel Sektreteri Bishar Hüseyin ise 1875'ten bu yana UPU'dan hiçbir ülkenin ayrılmadığı, ABD'nin UPU'dan olası ayrılığının tüm ülkelere olumsuz yansımaları olacağı, uluslararası posta fiyatlarının da artacağı uyarısında bulundu.

UPU'nun 145 yıllık tarihinde dünyadaki herkesin "uluslararası postalara erişimini sağlama görevini" üstlendiğini dile getirdi.

- Uzlaşı olmazsa ABD ayrılıyor

UPU, ABD'nin çekileceğini açıklamasıyla 145 yıllık tarihinin en sancılı dönemini yaşıyor.

ABD, mevcut "varış giderlerinin (terminal dues)" sistemin yurt içi maliyetlerini karşılamadığını iddia ederek sistemin "self deklarasyon (alacağı varış gideri ücretini kendi belirleme)" temelinde, yeniden düzenlenmemesi halinde UPU'dan ayrılacağını ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel danışmanı Peter Navarro başkanlığında 44 kişilik bir heyetle kongreye katılım sağlayan ABD, kongrede bir uzlaşı sağlanamaması durumunda 17 Ekim'den itibaren UPU'dan ayrılacağını duyurmuştu.

UPU'nun 3. Olağanüstü Kongresi 26 Eylül'de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
BM isviçre PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik UPU

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