Dünya Posta Birliğinin 3. Olağanüstü Kongresi

CENEVRE (AA) - Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, ABD'nin üyelikten çekileceğini açıkladığı UPU'da uzlaşı çabalarının sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "Ben inanıyorum ki bu üç günlük yoğun çalışma trafiğinin sonunda bir ortak yol bulacağız." dedi.

145 yıllık tarihinde üçüncü kez olağanüstü kongre düzenleyen UPU'nun İsviçre'nin Cenevre kentindeki toplantılarının ana gündem maddesini "posta sektörü ücret sistemi" oluşturdu.

Kongrenin açılışında kongre başkanlığına seçilen Bozgeyik, UPU Genel Sekreteri Bishar Hüseyin ile basın toplantısı düzenledi.

Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği ve ABD'nin UPU'daki geleceğine ilişkin sorular yönelttiği basın toplantısında Bozgeyik, UPU'da uzlaşı çabalarının sonuna kadar devam edeceği mesajını verdi.

Her ülkenin kararına saygı gösterdiklerini anlatan Bozgeyik, "Ben inanıyorum ki bu üç günlük yoğun çalışma trafiğinin sonunda bir ortak yol bulacağız. Bir çözüm üreteceğiz." dedi.

"Birlikten ayrılmak hiçbir üyenin lehine bir durum değil." diyen, Bozgeyik, kongreye katılan üyelerin gerçekleştireceği müzakerelerde mutlak surette bir uzlaşı sağlanacağını söyledi.