Dünya Posta Birliğinin 3. Olağanüstü Kongresine Türkiye damgası

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, başkanlığını yaptığı Dünya Posta Birliğinin 3. Olağanüstü Kongresinin son gününde uzlaşmaya varılmasına ilişkin, "UPU kesinlikle dağılma noktasına gelmişti. Gerçekten dünya ve sektör için çok önemli olan UPU'nun 3. Olağanüstü Kongresi, Türkiye'nin başkanlığında başarıyla sonuçlandı." dedi. 145 yıllık tarihinde üçüncü kez olağanüstü kongre düzenleyen UPU'nun İsviçre'nin Cenevre kentindeki toplantılarının ana gündem maddesini "posta sektörü ücret sistemi" oluşturdu. ABD'nin özellikle Çin'den gelen postaların "varış giderleri" nedeniyle çekileceğini açıklamasıyla tarihinin en sancılı dönemini yaşayan UPU'nun 3. Olağanüstü Kongresi, 24-26 Eylül'de İsviçre'nin Cenevre'de kentinde gerçekleştirildi. Açılışta yapılan seçimde ülkelerin ortak deklarasyonuyla kongre başkanlığına seçilen Bozgeyik, oldukça gergin geçen ve uluslararası basının büyük ilgiyle takip ettiği toplantılarda başarılı yönetimiyle tam not aldı.

AA muhabirine kongreyi değerlendiren Bozgeyik, "Gerçekten dünya ve sektör için çok önemli olan UPU'nun 3. Olağanüstü Kongresi, Türkiye'nin başkanlığında başarıyla sonuçlandı." dedi. Kongrede uzlaşmaya varılmasının hem sektör hem de Türkiye'nin diplomatik başarısı açısından önemli olduğunu vurgulayan Bozgeyik, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu, Büyükelçilik çalışanları ve Anadolu Ajansına kongreye katkılarından dolayı teşekkür etti. Bozgeyik, Türkiye'nin, 2016'da UPU'nun 26. Olağan Kongresine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak kongre sonunda ortaya konulan İstanbul Stratejisi ile inovasyon, entegrasyon ve kapsayıcılık ilkelerinin adım adım gerçekleştirildiğini anlattı. - "UPU'da bir çözülme ve çöküş başlamıştı" Bozgeyik, 1969'da ilk defa gündeme gelen, uzun yıllardır gündemde olan "varış giderleriyle" ilgili sorunun Cenevre'deki kongrede "büyük bir uzlaşı içinde çözüldüğünü" aktardı.

Kongreye başkanlık eden Türkiye'nin diplomatik başarısının da UPU'nun dağılmasının önüne geçtiğini vurgulayan Bozgeyik, şöyle konuştu: "UPU kesinlikle dağılma noktasına gelmişti. Birliğin önemli üyelerinden biri olan ABD, eğer bu kongrede bir uzlaşı çıkmamış olsaydı Birlikten ayrılma kararı almıştı ve ayrılma süreci başlayacaktı. Bununla birlikte UPU'da bir çözülme ve çöküş başlamıştı. İşte bütün bunları kendi dönem başkanlığımızda, bir tarafta İdari Konsey Başkanlığını yürütürken, diğer tarafta sektördeki ve UPU'daki bu sorunların üstesinden gelmek için büyük bir mücadele verdik. Hükümetimizin desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde çok önemli başarılara imza atıyoruz. Bu kongre ülkemiz açısından da çok büyük bir kazanım oldu. Kendi şirketimiz PTT açısından da çok büyük hamlelerin başlangıcı olduğunu düşünüyoruz." - "Ülkemiz için yapılacak işlerden, en önemli işlerden birisiydi" Kongrenin uzlaşmayla sonuçlanması ve UPU'da birliğin yeniden sağlanmasının ardından, UPU bürosundan dünya basınına dağıtılan yazılı açıklamada, Bozgeyik'in kongre bitiminde başarılı idaresi dolayısıyla tüm delegelerce alkışlandığı vurgulandı, kendisine teşekkür edildi.

Kongre başkanlığına UPU üyesi tüm ülkelerin ortak deklarasyonuyla seçilen Bozgeyik, UPU'nun bu açıklamasına ilişkin, "Ben teşekkür ediyorum. Tabii ki bu ülkemizin onuru, şirketimizin onuru. 2016 yılında İdari Konsey Başkanlığına seçilmiştik. Ülke olarak, şirket olarak şahsımızı Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve bakanlarımız uygun görmüşlerdi, takdir etmişlerdi. Biz de o takdire layık olmak için geceli gündüzlü koşturuyoruz." Bozgeyik, kongreyi yüz akıyla bitirdiklerinin altını çizerek kongre boyunca PTT'nin gerek Cenevre'deki gerek Türkiye'deki ekibinin gece gündüz teyakkuzda olduğuna işaret etti. Tüm ekibine teşekkür eden Bozgeyik, "Emeği geçen bütün arkadaşlarımı bağrıma basıyorum, alınlarından öpüyorum. Bu, ülkemiz için yapılacak işlerden, en önemli işlerden birisiydi. İnşallah, daha önemli proje ve organizasyonlarda ülke ve ve ekip olarak başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı. - Filistin'e tam destek Bozgeyik, kongrede bazı ülkelerin gündeme getirdiği Filistin'deki posta sistemine ilişkin ise Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunun altını çizerek "Bundan sonraki süreç için hem Filistinli bakanımızla görüştüm hem de Filistinli yetkililerle konuştum. Elimizden ne gelirse kendilerine destek vereceğiz, hem UPU nezdinde ikili düzeyde ülkeler nezdinde bu anlamda girişimlerde bulunacağız ve onların haklarını sonuna kadar savunacağız." diye konuştu.