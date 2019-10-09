HABER

"Dünya Posta Günü" sergisi meraklılarını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 12:59 | Son Güncelleme

PTT AŞ tarafından düzenlenen "Dünya Posta Günü" konulu pul sergisi, Beyoğlu'ndaki tarihi PTT binasında açıldı

İSTANBUL (AA) - "Dünya Posta Günü" konulu pul sergisi, Beyoğlu'ndaki tarihi PTT binasında meraklılarını bekliyor.

PTT AŞ tarafından düzenlenen "Dünya Posta Günü (World Post Day)" konulu pul sergisi açıldı.

Ayrıca sergiye özel üretilen özel tarih damgalı zarflar ve portföyler de sergi kapsamında pul meraklılarının beğenisine sunuldu.

Farklı tarih ve konularda yüzlerce pulun da görülebildiği alanda, sergiye özel "Dünya Posta Günü" ibareli tarih damgası da kullanılabiliyor.

Sergi 11 Ekim'e kadar Beyoğlu'ndaki tarihi PTT binasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

PTT'nin özel tarih damgalı zarflarının yanı sıra pul, portföy ve diğer ürünleri www.filateli.gov.tr web adresinden ve filateli cep uygulamasından da satın alınabiliyor.

PARTNERDudak uçuklatan değişim!Dudak uçuklatan değişim!
Yok böyle bir koleksiyon, 52 şişede 15 bin izmaritYok böyle bir koleksiyon, 52 şişede 15 bin izmarit
Bakan Varank: Uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (2)Bakan Varank: Uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Posta Günü Filateli ptt Pul sergisi World Post Day

En Çok Okunan Haberler

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Dolarda 'Suriye' hareketliliği! Şu anda...

Dolarda 'Suriye' hareketliliği! Şu anda...

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beykoz'da öğrencilerin bulunduğu servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İçinde öğrenci bulunan servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İşte patlama anı! Ankara Garı'ndaki saldırının yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Son dakika! Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Son dakika: Bakan Akar'dan operasyon açıklaması

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması

Neli tükenme tehlikesi altında! Bu halde bulundu

Neli tükenme tehlikesi altında! Bu halde bulundu

YPG'li teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendi

Teröristler kazdıkları hendeklere beton blok döşüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.