Dünya Prag'ı takip ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif: 'Gel seni de alalım Türk Birliği'ne'

Dünyanın gözü bugün Prag'da. Liderler Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Konseyi Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala’nın davetlerine icabetle Prag'a geldi.

Prag'da ellerinde Türk bayraklarıyla kendisine sevgi gösterisinde bulunan gurbetçileri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğini ziyaret etti.

KRİTİK GÖRÜŞME

Prag'da önemli bir buluşma da gerçekleşti. Karabağ'ın kurtarılmasının ardından da zaman zaman çatışan Azerbaycan ile Ermenistan'ın liderleri Paşinyan ile Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi.

ERDOĞAN'DAN MACRON'A "TÜRK BİRLİĞİ" TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ayak üstü konuştu.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatına ilişkin sohbet sırasında Macron'a "Seni de alalım." dedi.

Erdoğan'ın bu teklifi üzerine neşeli anlar yaşandı.

LİDERLERDEN AİLE FOTOĞRAFI

Öte yandan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da bulunan liderler aile fotoğrafı verdi.

(DHA-AA)

