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  4. Dünya Prag'ı takip ediyor! Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

Dünya Prag'ı takip ediyor! Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

06.10.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’a geldi. Liderlerin ziyareti kapsamında Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Dünya Prag'ı takip ediyor! Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

Dünyanın gözü bugün Prag'da. Liderler Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Konseyi Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala’nın davetlerine icabetle Prag'a geldi.

Prag'da ellerinde Türk bayraklarıyla kendisine sevgi gösterisinde bulunan gurbetçileri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğini ziyaret etti.

KRİTİK GÖRÜŞME

Prag'da önemli bir buluşma da gerçekleşti. Karabağ'ın kurtarılmasının ardından da zaman zaman çatışan Azerbaycan ile Ermenistan'ın liderleri Paşinyan ile Aliyev ve Cumhurbaşanı Erdoğan bir araya geldi.

(DHA)

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