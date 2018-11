Dünya Prematüre Günü bebeklerle kutlandı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Yenidoğan bölümü doktorlarının prematüre doğmuş çocuklar ve aileleriyle bir araya geldiği etkinlikte, Türkiye'de her 10 doğumdan birinin prematüre olduğuna dikkat çekildi.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenidoğan bölümünde görev yapan doktorlar, hastanede 1000 gramın altında, prematüre doğmuş çocuklar ve aileleri ile bir araya gelerek, farkındalık yaratmak amacıyla 17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nü kutladı. Doktorların prematüre farkındalık rengi olan mor kıyafetler giydiği etkinliğe, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, yenidoğan uzmanları Doç. Dr. Melek Akar, Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel, Doç. Dr. Defne Engür, Dr. Gizem Doğan katıldı. Doğumu Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen ikiz prematüre bebeklerin babası Çağrı Hasılcıoğlu, hastanenin yenidoğan bölümü doktor ve hemşirelerine gösterdikleri ilgi ve sevgi nedeniyle teşekkür etti. Etkinliğin sonunda, doktorlar prematüre bebeklerin aileleri ile pasta kesti.

'PREMATÜRE DOĞSAN DA YALNIZ DEĞİLSİN'

Etkinliğin temel amacının prematürelerin önemini, değerini artırmak ve farkındalık yaratmak olduğunu söyleyen Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, şöyle dedi:

"Türkiye'de 8-10 doğumdan biri prematüre oluyor. Önemli bir sağlık sorunu. Uzun vadede yaşamın pek çok alanını etkileyecek bir sağlık sorunu oluşturuyor. Tepecik Hastanesi'nin çok güçlü bir pediatri ekibi var. En güçlülerinden bir tanesi de prematüre bölümünde çalışan hekimler. Yaklaşık 10 aydır yoğun bir şekilde eski Tepecik pediatri bölümünün en üst katındaki prematüre yoğun bakım bölümünü aktif hale getirme ve yenileştirme çabalarımız var. Yüzde 80'i tamamlanmış durumda, bir ay sonra bize teslim edilebilecek."

Hastanelerdeki yenidoğan doktorlarının artması gerektiğine dikkat çeken Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Melek Akar ise şunları söyledi:

"Bundan 20 yıl önce, 1000 gram altı bebeklerin yaşayabileceklerine inanılmazdı, öleceklerine kesin gözüyle bakılırdı. Ben yan dala başladığımda Türkiye'deki toplam yenidoğan doktoru sayısı sadece 80'di. Ardından Sağlık Bakanlığı özellikle yenidoğan bölümü doktorlarını ayrı bir yere koyarak yapmış olduğu çalışmalarla ülkemizde hem bebek ölümlerinde hem de hastalığa tutulanların sağlıklı kalmış olanlara oranında azalmanın sağlanmasına katkıda bulundu. Bugün yenidoğan doktorlarının sayısı 368 ve bunların 8 tanesi de şu an burada. Yenidoğan bebeklere, prematüre bebeklere bakmak sevgi işi, emek iş, vakit işi, sabır işi. Ama sanırım en çok mucizelere inanma işi. Ben defalarca prematüre bebeklerin mucizelerine şahit oldum. Şu an burada da büyüttüğümüz prematüre bebeklerimiz aileleriyle aramızda. Ben inanıyorum ki güçlü bir ekip olarak önümüzdeki yıllarda çok daha önemli işlere imza atabileceğiz. Her yıl prematüre bebeklerle ilgili sloganlar üretilmekte. Bu yıl benim en sevdiğim 'Prematüre doğsan da yalnız değilsin' sloganı oldu."