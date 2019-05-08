HABER

Dünya Psikologlar Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 15:30 | Son Güncelleme

Ruh Sağlığı Derneği ile Kim Psikoloji Kariyer İstihdam Merkezi'nin düzenlediği "Dünya Psikologlar Günü" kutlaması, 10 Mayıs'ta Üsküdar Belediyesi Gençlik Merkezinde gerçekleştirecek

İSTANBUL (AA) - Psikologlar, Ruh Sağlığı Derneği ile Kim Psikoloji Kariyer İstihdam Merkezi'nin düzenlediği "Dünya Psikologlar Günü" kutlamasında bir araya gelecek.

Ruh Sağlığı Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Belediyesi Gençlik Merkezinde 10 Mayıs'ta yapılacak etkinliğe Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yaklaşık 400 psikolog katılacak.

Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Psikolog Mehmet Ali Erkuş, bu yıl 12'ncisi kutlanacak 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü etkinliklerinin bir süredir Türkiye'de yapıldığını belirtti.

Erkuş, dernek olarak bu günün anlam ve öneminin farkında olduklarını, bunu duyurmak için faaliyetlere devam ettiklerini kaydederek, "Bu etkinliği düzenlemekteki temel amacımız bu önemi vurgulamak ve farkındalığı artırmaktır. Dolayısıyla meslektaşlarımız ve meslektaş adaylarımızın etkinliğimize katılımı psikoloji camiası için çok kıymetli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de henüz psikolojinin tüm alt alanlarını kapsayan bir yasa bulunmadığına dikkati çeken Erkuş, birincil amaçlarının meslek yasasının çıkarılması yolunda farkındalığı artırmak ve bu yolda çalışmak olduğunun altını çizerek, "Umuyoruz ki bütün alt alanları kapsayan bütün psikolog ve psikolog adayları için adil ve eşit haklar barındıran bir yasa için elimizden gelen desteği vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Ruh Sağlığı Derneği, KİM Psikoloji, çeşitli sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve oluşumların katılımı ile yapılacak etkinlikte ödül töreni de yer alacak.

Katılımcıların oyları ile belirlenen "Yılın En İyi Psikologu" ödülü, Ruh Sağlığı Derneği Genel Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ömer Akgül tarafından takdim edilecek. Etkinlik, iftarla sona erecek.

PARTNERSuskunluğunu bozdu: Hadise beni arıyor...Suskunluğunu bozdu: Hadise beni arıyor...
Doğa dostlarını üzen hırsızlığa 1 tutuklamaDoğa dostlarını üzen hırsızlığa 1 tutuklama
Şehit polis için Bayburt'ta hazin törenŞehit polis için Bayburt'ta hazin tören
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü Ömer Akgül Ruh Sağlığı Derneği

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birlikte yaşadığı kadın kabusu oldu! Önce dövdü, sonra...

Birlikte yaşadığı kadın kabusu oldu! Önce dövdü, sonra...

Anadolu Yıldızı-2019 tatbikatı Ege'de başarıyla gerçekleştirildi

Anadolu Yıldızı-2019 tatbikatı Ege'de başarıyla gerçekleştirildi

Müslümanlar'a Mısır'ın kapılarını açan fetih: Babil Kalesi

Müslümanlar'a Mısır'ın kapılarını açan fetih: Babil Kalesi

Korucu, eşi ve oğlunu öldürdü, 2 oğlunu ağır yaraladı

Korucu, eşi ve oğlunu öldürdü, 2 oğlunu ağır yaraladı

İzmir'de Aziz Yuhanna ayini

İzmir'de Aziz Yuhanna ayini

Ege Denizi'nde hareketli anlar!

Ege'de hareketli anlar! Havadan tek tek indiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.