İSTANBUL (AA) - Psikologlar, Ruh Sağlığı Derneği ile Kim Psikoloji Kariyer İstihdam Merkezi'nin düzenlediği "Dünya Psikologlar Günü" kutlamasında bir araya gelecek.

Ruh Sağlığı Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Belediyesi Gençlik Merkezinde 10 Mayıs'ta yapılacak etkinliğe Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yaklaşık 400 psikolog katılacak.

Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Psikolog Mehmet Ali Erkuş, bu yıl 12'ncisi kutlanacak 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü etkinliklerinin bir süredir Türkiye'de yapıldığını belirtti.

Erkuş, dernek olarak bu günün anlam ve öneminin farkında olduklarını, bunu duyurmak için faaliyetlere devam ettiklerini kaydederek, "Bu etkinliği düzenlemekteki temel amacımız bu önemi vurgulamak ve farkındalığı artırmaktır. Dolayısıyla meslektaşlarımız ve meslektaş adaylarımızın etkinliğimize katılımı psikoloji camiası için çok kıymetli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de henüz psikolojinin tüm alt alanlarını kapsayan bir yasa bulunmadığına dikkati çeken Erkuş, birincil amaçlarının meslek yasasının çıkarılması yolunda farkındalığı artırmak ve bu yolda çalışmak olduğunun altını çizerek, "Umuyoruz ki bütün alt alanları kapsayan bütün psikolog ve psikolog adayları için adil ve eşit haklar barındıran bir yasa için elimizden gelen desteği vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Ruh Sağlığı Derneği, KİM Psikoloji, çeşitli sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve oluşumların katılımı ile yapılacak etkinlikte ödül töreni de yer alacak.

Katılımcıların oyları ile belirlenen "Yılın En İyi Psikologu" ödülü, Ruh Sağlığı Derneği Genel Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ömer Akgül tarafından takdim edilecek. Etkinlik, iftarla sona erecek.

