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"Dünya Psikologlar Günü" kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 21:16 | Son Güncelleme

"Dünya Psikologlar Günü" kutlandı

İSTANBUL (AA) - Ruh Sağlığı Derneği ve Kim Psikoloji iş birliğiyle "Dünya Psikologlar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte psikolog adayı öğrenciler bir araya geldi.

Üsküdar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kim Psikoloji Eğitim Müdürü Arınç Sönmez, öğrencilere meslekle ilgili eğitim verdi.

Sönmez ile Ruh Sağlığı Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Erkuş, "psychotherapy.net" in tanıtımını yaparak, gençlerin siteye yönelik sorularını yanıtladı.

Psikoloji bilimine yapmış olduğu katkı nedeniyle Klinik Psikolog Beyhan Budak, öğrenciler tarafından ödüle layık görüldü. Ödülü Budak adına, Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Ömer Akgül aldı.

Etkinlikte yapılan çekilişle öğrenciler, psikoloji eğitimlerine ücretsiz katılma hakkı kazandı.

Program, iftar yemeğinin ardından sona erdi.

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Dünya Psikologlar Günü kim psikoloji Ruh Sağlığı Derneği

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