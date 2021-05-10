HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Dünya Psikologlar Günü nedir? İşte Dünya Psikologlar Günü mesajları

Dünya Psikologlar Günü nedir? İşte Dünya Psikologlar Günü mesajları

10.05.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez 2008’de kutlanmaya başlanan Dünya Psikologlar Günü, resmîleşmemesine rağmen milyonlarca kişi tarafından kutlanıyor. Dünya Psikologlar Gününe özel mesajlar ve sözler sosyal medyadan paylaşılıyor.

Dünya Psikologlar Günü nedir? İşte Dünya Psikologlar Günü mesajları

Felsefeden ayrılarak ortaya çıkan psikoloji, insan davranışlarını bilimsel olarak ortaya çıkarmayı hedefliyor. İçerisinde insan barındıran her alana sirayet eden psikoloji ile uğraşan uzmanlar, insan davranışlarının psikolojik, biyolojik ve sosyal zamanlarına bakarak, davranışların sebeplerini ve günümüzdeki yaşantıya olan etkilerini çeşitli yöntemler kullanarak inceler. 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü de bu alanda çalışmalarını sürdüren psikologları hatırlamak, onları onore etmek için kutlanır.

DÜNYA PSİKOLOGLAR GÜNÜ NEDİR?

Psikoloji; 1879’da insanların davranışlarıyla alakadar olan bilim dalı olarak Wilhelm Wundt tarafından ilk psikoloji laboratuvarı açılarak felsefeden ayrılarak ortaya çıktı. Bununla beraber, insan davranışları bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarmayı hedefledi. Günümüzde psikoloji, içinde insan barındıran her alana sirayet etmiştir.

Psikolog da insan davranışlarının biyolojik, psikolojik ve sosyal dönemlerini ele alarak davranışların sebeplerini ve günümüzdeki yaşantıya olan etkilerini çeşitli test ve yöntemler kullanarak inceleyen ve çözüm yolları aramaya çalışan kişilere denir.

Psikolog unvanı alabilmek adına üniversitelerin Sosyal Bilimler ya da Fen-Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji bölümünden mezun olmak gerekir. Psikologların test ve terapi uygulayabilmeleri adına ayrıca eğitim almaları gerekir. Psikologlar ancak 2 yıl yüksek lisans yaptıktan sonra Uzman Psikolog unvanına ulaşabilir.

İlk defa Avrupa'da 10 Mayıs 2008’de kutlanan Psikologlar Günü’nde "sözde uzmanlar"ın mesleği kötüye kullanımının ortadan kaldırılması, psikologların unvanını muhafaza etme, meslek tanımlarına uygun şartlarda çalışmalarını sağlama, meslekî uygulamalarda etik ilkelere uygun davranılmasını sağlama, psikologların alanda yaşadıkları hak ihlalleri karşısında başvurabilecekleri bir meslek birliğinin varlığı, bu mesleğin ve meslek elemanlarının güvence altına alınmasına yarayacak meslek yasası için bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

10 MAYIS PSİKOLOGLAR GÜNÜ MESAJLARI

  • İnsanların hayatlarında kendi değişimlerinin farkına varmasına ufak bir dokunuş sağlayan ,iyi birer psikolog olmak ümidiyle. Umarım psikoloji bölümü ülkemizde hakettiği değeri görür. Psikologlar Günü'müz kutlu olsun.

  • İnsanı ilgi ile dinlemek insana en büyük ikramdır. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu, mutlu olsun...

  • Mesleğini etik değerler doğrultusunda, emekle, sabırla yapan, öğrenmekten ve sorgulamaktan bıkmayan psikologların günü kutlu olsun!

  • Düşünün ki bir mesleğe dair gereklikleri yerine getirirken kendinizi keşfediyorsunuz, kendi sağaltımınızı gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden iyi ki psikoloji, iyi ki Psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

  • "Süper kahramanlar bile terapiye ihtiyaç duyar." 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

  • Emekle, sabırla, insanların hayatlarına dokunan, işini aşkla yapan bütün Psikologlar ve bu yola çıkmış bütün Psikolog adayları, günümüz kutlu olsun.

  • En önemlisi de gerçekten sevdiğin ve hayallerine kavuştuğun mesleği yapmak, iyi ki psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

  • Hayallerinin peşinden koş başkalarının da hayallerinin peşinden koşması için onlara destek ol gün bizim günümüz...

  • 100 saat kurs alıp kendini psikolog ilan edenlerin değil, psikoloji lisans mezunu olan gerçek ve yetkin psikologların günü kutlu olsun. O halde günümüz kutlu olsun...


    • ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    "Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın" "Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın"
    Ticaret Bakanlığı’na atanan Mustafa Tuzcu kimdir?Ticaret Bakanlığı’na atanan Mustafa Tuzcu kimdir?
    Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

    En Çok Okunan Haberler

    Uzmanlardan tedirgin eden aşı açıklaması

    Uzmanlardan tedirgin eden aşı açıklaması

    Yeşilçam'ın Superman'ı, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

    Yeşilçam'ın Superman'ı, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

    Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

    Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

    İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

    İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

    İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

    İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

    Kolombiya'da sular durulmuyor!

    Kolombiya'da sular durulmuyor!

    İlginizi Çekebilir

    Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

    Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

    Pazar yerine maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendini savundu

    Pazar yerine maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendini savundu

    Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

    Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

    Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

    Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

    Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

    Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

    Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

    Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.