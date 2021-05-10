Dünya Psikologlar Günü nedir? İşte Dünya Psikologlar Günü mesajları

Felsefeden ayrılarak ortaya çıkan psikoloji, insan davranışlarını bilimsel olarak ortaya çıkarmayı hedefliyor. İçerisinde insan barındıran her alana sirayet eden psikoloji ile uğraşan uzmanlar, insan davranışlarının psikolojik, biyolojik ve sosyal zamanlarına bakarak, davranışların sebeplerini ve günümüzdeki yaşantıya olan etkilerini çeşitli yöntemler kullanarak inceler. 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü de bu alanda çalışmalarını sürdüren psikologları hatırlamak, onları onore etmek için kutlanır.

DÜNYA PSİKOLOGLAR GÜNÜ NEDİR?

Psikoloji; 1879’da insanların davranışlarıyla alakadar olan bilim dalı olarak Wilhelm Wundt tarafından ilk psikoloji laboratuvarı açılarak felsefeden ayrılarak ortaya çıktı. Bununla beraber, insan davranışları bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarmayı hedefledi. Günümüzde psikoloji, içinde insan barındıran her alana sirayet etmiştir.

Psikolog da insan davranışlarının biyolojik, psikolojik ve sosyal dönemlerini ele alarak davranışların sebeplerini ve günümüzdeki yaşantıya olan etkilerini çeşitli test ve yöntemler kullanarak inceleyen ve çözüm yolları aramaya çalışan kişilere denir.