Dünya, Putin'in şefi lakaplı Prigojin'i konuşuyor! Sosis satıcılığından Rusya'nın en kilit aktörüne... İşte Prigojin'in hayatı...

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Wagner kurucusu Prigojin, birçok kez Rusya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı hedef alarak gerekli yardımların gelmediğini ifade etmişti. Son olarak Prigojin dün yaptığı açıklamada Ukrayna'daki Wagner kamplarının Rus ordusu tarafından vurulduğunu ifade etti. Prigojin yaptığı açıklamada "Bugün adamlarımızı öldüren ve on binlerce Rus askerin ölümüne neden olanlar cezalandırılacak. Herkesi buna karşı koymamaya çağırıyorum. Karşımıza çıkanı tehdit olarak kabul edeceğiz ve anında yok edeceğiz" dedi.

ZIRHLI ARAÇLAR GÖRÜLDÜ

Prigojin'in açıklamaları sonrasında Rusya'da birçok kentte zırhlı araçlar görüldü. Prigojin son yaptığı açıklamada Moskova otoyolunda bir helikopteri düşürdüklerini ifade etti.

PUTİN'E EN YAKIN İSİMLERDEN BİRİ

NTV'de yer alana habere göre Prigojin, Putin'in aşçısı lakabıyla tanındı. Rus lider Putin'in hem aşçısı hem sağ kolu oldu. Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Putin gibi St.Petersburg doğumlu. 61 yaşındaki Prigojin'in gençlik yıllarında biyografisinde en dikkat çeken nokta hapishane yılları. 1979'da sadece 19 yaşındayken hırsızlık suçlamasıyla hüküm giydi. 2,5 yıllık hapis cezasının infazı ertelendi. 2 yıl sonra hırsızlık ve soygun suçlamalarıyla 13 yıl hapse mahkum edildi. 9 yıl demir parmaklıkların arkasında kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra St.Petersburg'da sosisli sandviç satmaya başladı. Bu iş için zincir stantlar açtı. Birkaç yıl sonra kentte lüks restoranların sahibi haline geldi. Bu restoranları sayesinde Rusya'nın zengin ve elit kesimleriyle tanıştı. Neva nehrindeki bir tekneyi de lüks bir restorana dönüştürdü. Bu restoran Putin'in en sevdiği mekanlardan biri haline geldi. Öyle ki Putin Devlet Başkanı olduğunda yabancı konuklarını buraya yemek için getirmeye başladı.

PUTİN'İN ŞEFİ LABINI ALDI

Prigojin, Putin ile 2000 yılında dönemin Japonya Başbakanı Yoşiro Mori'yi restoranına yemeğe getirdiğinde tanıştığını söylüyor. Yıllar içinde Prigojin'in yemek firması, Kremlin'e hizmet vermeye başladı. Bu dönemde Prigojin, Putin'in şefi lakabını aldı. Rus ordusu ve devlet okullarına da yemek sağlamak için ihaleler aldı. 2014'te Prigojin'in sadece yemek işleriyle uğraşmadığı ve sade bir iş adamı olmadığı ortaya çıktı. Rusya'nın Ukrayna'yı ilk işgalinde Prigojin'e bağlı paralı askerlerin Donbass'ta Ukrayna güçleriyle savaşmaya başladıkları konuşulmaya başlandı. Bu paralı asker grubunun ismi Wagner idi. Prigojin grubu kurarken Nazi Almanyası'ndan esinlenmişti. Wagner, Kremlin'in istediklerini yerine getiren bir güce dönüştü. Sadece Ukrayna'da değil Afrika genelinde de etkiliydi. Suriye'de rejimi desteklerken Mali'de Fransa'nın etkisini azaltmak için faaliyetler yürüttü. Prigojin hakkındaki iddialardan biri de dünya siyasetini sadece silahlı insanlarla değil klavye ile de yönlendirmeye çalıştığı yönünde. Kremlin yanlısı düşünceleri yayan internet siteleri ve blogları yönetmekle suçlandı.

2016'da ABD'deki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarının da kilit ismiydi. Seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla ABD tarafından ambargo listesine alındı.

ŞOYGU VE GERASİMOV'U SUÇLADI

Prigojin'in fazla öne çıkmama siyaseti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle sona erdi. Prigojin, Wagner'in Ukrayna savaşında oynadığı rolle sık sık açıklama yaparak ön plana çıktı. Hatta her açıklamasıyla dünyanın gündemine oturmaya başladı. Bir süre sonra bu açıklamalardan birinde Prigojin'in Rus ordusu ile arasının bozuk olduğu ortaya çıktı. Şoygu ve Gerasimov, Wagner'e yeteri kadar silah sağlamamakla suçlandı. Bu gerilim giderek tırmandı. Şimdi en çok konuşulan şey ise Putin'in neden Prigojin gibi bir isme ihtiyaç duyduğu oldu. Kremlin'in Prigojin ve Wagner sayesinde özel ve hassas operasyonları ismini karıştırmadan yürütebildiği belirtiliyor. Bu durumun Kremlin'in operasyona karıştığının inkar etme yetkisi verdiğine dikkat çekiliyor.

