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Dünya Ralli Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı Türkiye Rallisi'nin ödül törenine katıldı - Erdoğan, ralliyi birincilikle tamamlayan Estonyalı Ott Tanak'a kupasını takdim etti

MUĞLA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi'nin ödül törenine katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve 17 etaptan oluşan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı Türkiye Rallisi tamamlandı.

Rallinin final etabını izlemek üzere Asparan mevkisindeki servis park alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tribünden ralliyi takip etti, etabın tamamlanmasının ardından ödül töreninin gerçekleştirileceği alana geçti.

İstiklal Marşı'nın okunması sonrası rallide ilk üçe giren pilotlar podyumdaki yerlerini aldı. Erdoğan'ın pilotları tebrik etmesiyle ödül törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ralliyi birincilikle tamamlayan Ott Tanak'a kupasını verdi.

Ralliyi ikinci tamamlayan Jari-Matti Latvala'ya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üçüncü tamamlayan Hayden Paddon'a da Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt kupalarını takdim etti.

- "Önümüzdeki yıl yine beraber olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, Marmaris'te çok farklı bir yarışmaya hep birlikte şahit olduklarını belirterek, "Bu şampiyonanın en önemli özelliği gerçekten 133 kanalda, spor kanalında bunun yayınlanması, 800 milyon insanın dünyada bunu takip etmesi... Böylece ülkemizin tüm bu güzelliklerinin de dünyada tanınmasına vesile olan böyle bir spor aktivitesinin bugün finalini gerçekleştirdik." dedi.

FIA Başkanı Todt'a teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Önümüzdeki yıl yine beraber olacağız, yine birlikte inşallah bu yarışmayı izleyeceğiz, takip edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda rallide ilk üçe giren pilotları tebrik etti.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

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