HABER

Dünya Ralli Şampiyonası’nda 8’inci durak İtalya

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.06.2019 12:47 | Son Güncelleme

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun 8’inci yarışı İtalya Rallisi, 13-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda 8’inci durak İtalya

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun 8’inci yarışı İtalya Rallisi, 13-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. 19 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda bin 377 kilometreye yakın yol kat edecek. Sezonunun geride kalan 7 yarışı sonrasında pilotlar klasmanında son 6 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier zirvede bulunurken Ott Tanak ikinci sırada yer alıyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise bu ikiliyi takip ediyor.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2019’daki 8’inci yarışı olan İtalya Rallisi, 13-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Birbirinden hızlı pilotlar, üç günde 19 etabı geçip toplamda bin 377.58 kilometre kat edecek. Dar virajlı ve tozlu yolları ile bilinen İtalya Rallisi’nde efsanevi Micky’s Jump da geçilecek. İtalya Rallisi heyecanı, canlı yayınlarla RedBull TV’den de takip edilebilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun geride kalan 7 yarışı sonrasında pilotlar klasmanında son 6 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 142 puanla liderlik koltuğunun sahibi durumunda. Ott Tanak’ın 140 puanla ikinci sırada yer aldığı sıralamada bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise 132 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

Büyük organizasyon bir kez daha Türkiye’de
8 yıllık bir aranın ardından geçen sene Türkiye’ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris’te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11’inci etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda 8’inci durak İtalya

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Prostat büyümesi böbrek yetmezliğine yol açabilirProstat büyümesi böbrek yetmezliğine yol açabilir
Baş ağrılarının başlıca sebebi susuzlukBaş ağrılarının başlıca sebebi susuzluk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.