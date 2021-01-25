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Dünya rekor düzeyde buzul kaybediyor

25.01.2021 22:55 | Son Güncelleme:
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Dünya rekor düzeyde buzul kaybediyor

1990’larda yılda 0,8 trilyon ton buz erirken, bu oran 2017’de 1,2 trilyona çıktı.

23 yılda dünyada 28 trilyon ton buz eridi. Öte yandan ABD, iklim değişikliğiyle mücadeleye döndüğü mesajını verdi.Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) yürüttüğü çalışma, dünyanın rekor düzeyde ve giderek ivme kazanan biçimde buzul kaybettiğini ortaya koydu.

The Cryosphere dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçları, Pazartesi günü kamuoyuna açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre, 1994-2017 yılları arasında yeryüzünde toplam 28 trilyon ton buzul eridi. Araştırmacılar bunun İngiltere büyüklüğünde ve 100 metre kalınlığında bir buzul tabakasına tekabül ettiğini söyledi.

1990'lı yıllarda dünyada yılda 0,8 trilyon ton buzul erirken, bu oran 2017 yılında 1,2 trilyon tona çıktı. Araştırmacılar, bir trilyon ton buzulun, küp şeklini aldığı takdirde Everest Dağı'ndan daha yüksek olacak miktarda olduğunu söyledi.

Öte yandan bilim insanları, yeryüzündeki buzul erime oranının giderek arttığını ve atmosfer ve okyanusların giderek ısındığını kaydetti.

"En kötü durum senaryosundaki gibi"

Araştırmanın baş yazarı Thomas Slater, "Buzul tabakaları şu anda iklim değişikliğine ilişkin en kötü durum senaryolarına uygun biçimde eriyor" açıklamasını yaptı. Slater, erimeler sonucu deniz seviyesinin yükselmesinin, "bu yüzyılda kıyılarda yaşayan toplumlar üzerinde çok ciddi etkisi" olacağı uyarısında bulundu.

Çalışmada buzulların erimesi ile dünya üzerindeki yansıtıcı yüzeylerin azaldığı ve bunun küresel ısınmasının şiddetinin artmasına yol açtığına dikkat çekildi. Çalışmanın yazarlarından Isobel Lawrence, "Deniz buzulu azaldıkça, okyanuslar ve atmosfer daha fazla güneş enerjisi emiyor. Bu da Arktik'in gezegenin diğer yerlerine göre daha hızlı biçimde ısınmasına neden oluyor" diye konuştu.

ABD: Geri döndük

Öte yandan dünya liderleri, yıl sonunda İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Dünya İklim Konferansı COP 26'ya hazırlık amacıyla yapılan iki günlük online zirvede bir araya geldi.

Pazartesi günü başlayan İklim Uyum Zirvesi'ne Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiliz ve Fransız mevkidaşları Boris Johnson ve Emmanuel Macron'un yanı sıra ABD'nin yeni İklim Özel Temsilcisi John Kerry katıldı.

Geçmişte Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlenmiş olan Kerry, ülkesinin Trump yönetimi altında iklim değişikliğiyle mücadelenin dışında kalmasından ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kerry, "Üç yıl önce bilim insanları bize oldukça sert bir uyarıda bulundu. İklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınmak için 12 yılımız olduğunu söylediler. Şimdi dokuz yılımız kaldı ve ülkem bu üç yıl boyunca mevcut olmadığı için çok üzgünüm" diye konuştu.

"Başkan Biden, iklim değişikliğiyle mücadeleyi en büyük önceliklerinden biri olarak belirledi" diyen Kerry, "Geri döndüğümüz için çok gururluyum, geri geliyoruz, ve şunu bilmenizi isterim, son dört yılı telafi etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Görevi Donald Trump'tan 20 Ocak'ta devralan ABD Başkanı Joe Biden'ın Oval Ofis'teki ilk icraatlarından biri, ülkesini Paris İklim Anlaşması'na geri döndürmek olmuştu.

Merkel'den işbirliği çağrısı

Başbakan Merkel de, zirvede yaptığı açıklamada, küresel ısınmaya karşı daha fazla uluslararası işbirliği çağrısında bulundu. Merkel, "İklim değişikliği dünyanın dört bir yanında çevreyi, ekonomiyi ve güvenliğimizi tehdit ediyor. Ancak işbirliği yaptığımız takdirde iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçları kontrol altına almak bizim elimizde" diye konuştu.

AFP,dpa/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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