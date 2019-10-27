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Dünya rekortmeni Derya Can, su altında 100 kiloluk kağnıyı çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 21:35 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin serbest dalış dünya rekortmeni Milli sporcusu Derya Can, Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü nedeniyle anlamlı bir dalışa imza attı.

Burak GEZEN- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin serbest dalış dünya rekortmeni Milli sporcusu Derya Can, Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü nedeniyle anlamlı bir dalışa imza attı. Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş mücadelesinde şehit düşen tüm kadın kahramanlar anısına, 100 kilo ağırlığındaki kağnı arabasını su altında çeken Derya Can, aynı zamanda Guinness dünya rekoruna da aday oldu.

Kariyerinde birçok dünya rekoru bulunan milli sporcu Derya Can, Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılına ithafen, Kordon Boyunda anlamlı bir dalışa daha imza attı. Çanakkale Savaşı ve İstiklal mücadelesinde şehit olan tüm kadın kahramanlara ithafen nefesini tuttu. Kucağında 9 aylık bebeğiyle birlikte cepheye kağnıyla cephane taşırken donarak şehit olan Şerife bacı gibi Cumhuriyet kadınlarını hatırlatmak için dalış yapan Can, tek nefesle su altında 100 kilo ağırlığındaki kağnı arabasını çekti.

Kağnı arabası, rıhtımdan 50 metre açıkta ki bir tekneden su altına indirildi. Rıhtımda ise çok sayıda kişi, milli sporcu Derya Can'ın dalışını izledi. Dalış sırasında kucağına temsili olarak bir de oyuncak bebek bağlayan Can, nefesini tutup dibe daldı. Kağnı arabasını tutup su altında yürüyerek çekmeye başladı. Bu anlar sualtı kamerasıyla da saniye saniye görüntülendi. Deniz üzerinde sadece kağnı arabasının üzerine bağlanmış olan Türk bayrağı göründü. Rıhtımdakiler su altında kağnı arabasını çeken Derca Can'ı meraklı gözlerle izledi. Bu süre sonra yüzeye çıkan Derya Can, halk tarafından alkışlanıp, "Bravo Derya" tezahüratlarıyla desteklendi. Milli sporcu ise, eline aldığı Türk bayrağını sallarken, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için asker selamı vermeyi de unutmadı. Can’ın bu anlamlı dalışı rıhtımda kendisini izleyen herkesi duygulandırdı.

'ONLAR VAR OLDUKLARI İÇİN NEFESİMİZİ ALIYORUZ, TUTUYORUZ'

Milli sporcu Derya Can, "Çanakkale ve Kurtuluş savaşları mücadelesinde birçok kadın şehit oldu. Ama bir çoğunun ismini hepimiz unuttuk. Şerife bacı vardı, 9 aylık bebeğiyle cepheye mühimmat taşırken karda donarak şehit oldu. Biz Şerife bacının kahramanlığından esinlenerek bu dalışı yaptık. İstiklal mücadelesinde şehit olan bütün kadınlarımız için bu dalışı yaptık. Suyun altında 100 kiloluk bir kağnı arabası taşıdım ve gerçekten çok zordu. Ama onların yaşadığı zorlukların yanında bizim yaşadığımız zorluklar çok önemli değil. Buradan aynı zamanda Barış Pınarı Harekatı'ndaki bütün askerlerimize selamımızı gönderiyoruz. Kalbimiz onlarla birlikte. Onlar var olduğu için biz nefesimizi alıyoruz ve tutuyoruz" dedi.

Serbest dalışta çok sayıda dünya rekoru bulunan Milli sporcu Derya Can, bu dalış ile aynı zamanda Guinness dünya rekorunu da kırmış olduğunu ifade ederek, "Bu dalış aynı zamanda Guinness dünya rekoru. Dünyada hiçbir şekilde yapılmamış bir dalış. O anlamda da tescilleteceğiz" diye konuştu.

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