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Dünya rekortmeninden şehitler anısına "104 metre" yatay dalış

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 16:38 | Son Güncelleme

Milli sporcu Birgül Erken, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla, tek nefeste 104 metre yatay dalış yaptı

ÇANAKKALE (AA) - Dünya dalış rekortmeni ve milli sporcu Birgül Erken, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla, tek nefeste 104 metre yatay dalış gerçekleştirdi.

"Maviliklerden Ecdada Selam Olsun" temasıyla düzenlediği etkinlik kapsamında Şehir İskelesi mevkisinden dalışa başlayan Erken, Nusret Mayın Gemisi önünden çıktı.

Erken'e, kendi branşlarında şampiyonluklar elde etmiş 104 minik sporcu eşlik etti.

Karaya adım attıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Erken, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı dalışın kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Bunun gurur verici bir etkinlik olduğunu belirten Erken, şöyle konuştu:

"Dalışı, bu vatanı, toprakları bize armağan eden şehitlerimizin anısına gerçekleştirdik. Nusret Mayın Gemisi önünden de karaya çıkmamız çok anlamlıydı çünkü buradan püskürttük düşman donanmasını. Çanakkaleli milli sporcu olarak bugün burada yaptığım, en anlamlı dalış ve organizasyondu. Milli sporcu ve bireysel sporcular olarak önemli bir şeyi yapmaya, ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Ama gençlere de örnek olma misyonunu bir öğretmen, bir eğitimci olarak üstlendim. Bu benim için çok önemli, yaptığım dalışlardan ve rekorlardan daha anlamlı. 'Gençlere el verelim' dedik. Bu anlamda da 104 minik sporcuyla bir araya geldik. Bu minik yüreklere dokunabildiysek ne mutlu bize. Bu anlamlı günde 'Maviliklerden ecdadımıza selam gönderelim' dedik."

Daha sonra Erken, iki minik sporcu eşliğinde Nusret Mayın Gemisi'nin bulunduğu alandan denize şehitler anısına çelenk bıraktı.

Etkinliği, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp ile çok sayıda vatandaş takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Birgül Erken Çanakkale milli yüzücü

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