Dünya rekortmeninden Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında anı dalışı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - DÜNYA rekortmeni ve milli sporcu Birgül Erken, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı anısına Antalya'nın Kaş ilçesinde yatay anı dalışı gerçekleştirdi.

Geçen yıl 60 metreyle 'Tek nefesle sualtında bisikletle en uzun mesafe dünya rekorunu’ kıran, bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası başarıları bulunan serbest dalış milli sporcusu Birgül Erken, AFAD Sivas Şubesi işbirliğinde Kaş Kaymakamlığı ve Kaş'taki bir dalış eğitim merkezinin sahibi Hasan Kırbaş'ın desteğiyle Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına Kaş Liman ağzında 'Sivas Kongresi Anı Dalışı' gerçekleştirdi. Su üstünde dalışa eşlik eden arkadaşlarıyla Atatürk posteri ve Türk bayrağı açan Birgül Erken, saygı duruşunun ardından anı dalışını gerçekleştirdi. Yatay olarak dalış yapan, 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Erken, 100 metrelik dalış mesafesini 01.30 dakikada gerçekleştirdi.

‘MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜM ŞEHİTLERİMİZE İTHAF EDİYORUM’

Birgül Erken, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan, 'Manda ve himaye' fikrinin reddedilerek, ulusal bağımsızlık düşüncesinin benimsendiği, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı, 108 gün milli mücadeleye merkezlik yapmış olan Sivas'taki tarihi kongrenin 100. yıl coşkusunu, bir cumhuriyet kızı, milli bir sporcu olarak Kaş'ta yaşatmak istedim. Bu önemli günü Kaş'ta 100 metre anı dalışı yaparak, gençlerimize, tüm ülkemize anımsatmak, gelecek kuşaklara taşımak istedim. Bu anlamlı günde yaptığım anı dalışımı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize ithaf ediyorum" dedi.