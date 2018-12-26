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Dünya ressamlarının eserleri bu sergide

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 10:11 | Son Güncelleme

  DÜNYANIN farklı ülkelerinden gelerek, İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ‘Uluslararası Sanat Çalıştayı'nda buluşan ressamların eserleri düzenlenen sergide sanatseverlerle buluştu.

Dünya ressamlarının eserleri bu sergide

İSTANBUL, (DHA)- DÜNYANIN farklı ülkelerinden gelerek, İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ‘Uluslararası Sanat Çalıştayı'nda buluşan ressamların eserleri düzenlenen sergide sanatseverlerle buluştu.

Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Hindistan, İngiltere, Polonya, Rusya, Slovenya, Tunus ve Yunanistan gibi farklı ülkelerden gelen ressamlarla Alanya’da gerçekleşen Uluslararası Sanat Çalıştayı’nda yapılan eserler İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne ait Gelişim Tower sergi katında sanatseverlerle buluştu.

Uluslararası Sanat Çalıştayı’nın düzenlenmesine öncülük eden ve serginin küratörlüğünü üstlenen, İGÜ Restorasyon ve Konservasyon Bölümü Başkanı Ressam Prof. Dr. Erol Kılıç, çalıştay süresi boyunca ortaya birçok eser çıktığını vurguladı. 50’yi aşkın sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin büyük anlam taşıdığını ifade eden Kılıç, “Farklı ülkelerden gelen sanatçılar, ülkelerindeki sanatın sorunlarını konuşma fırsatı buldular. Yapılan eserleri Alanya’da da sergiledik, şimdi de üniversitemizde sergiliyoruz. Bu üniversitemizin geliştirdiği ilk sanat çalıştayıydı. Bu sanat çalıştaylarını gelecekte yine devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bununla da üniversitemizde gelecekte ciddi bir koleksiyon oluşturmayı hedefliyoruz. İkinci bir sanat çalıştayı olarak da tanınmış Türk ressamlarını bir araya getirmeyi ve üniversitemizde buluşturmayı planlıyoruz” dedi.

“SERAMİK VE RESİM BİR ARADA”

Mardin’i dünyaya tanıtan ressam olarak da bilinen İsmet Yedikardeş, katıldığı sanat çalıştayında Göbeklitepe’yi resmettiğini dile getirdi. Eserinde, seramik ve resmi bir arada kullandığını ifade eden Yedikardeş, “Üniversitenin düzenlediği çalıştayda Türkiye’mizin antik kenti, olmazsa olmazı olan Urfa’yı ve Göbeklitepe’yi çizdim. ‘Göbeklitepe’yi sanatımla nasıl tanıtırım?, Memleketime nasıl faydalı olur?’ diye düşünerek çalıştım. Seramikle resmi bir araya karıştırarak eseri ortaya çıkardım. Resim, kabartma şeklindedir. Üniversitede yapılan bu çalıştay farklı ülkelerden gelen sanatçıları bir araya getirdi. Herkes kendi memleketinin sanat anlayışını yansıtmaya çalıştı. Türkiye’de olan ressamlar ülkemizin gelenek ve göreneklerini yansıtmaya çalıştılar. Modern tarzdaki eserlere bakıldığında Türkiye’yi görmüş oluyorsunuz” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE DA VİNCİ’LERİ GÖRMELİYİZ”

Sanata ve sanatçıya verdikleri değeri vurgulayan İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Artık Türkiye’de de Leonardo Da Vinci’leri görebilmeliyiz. Öğrencilerimizi sanata teşvik etmek ve dünyaca ünlü ressamların öğrencilerimizle bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak sanata çok değer veriyoruz, sanatı her zaman destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Dünya çapında ismi duyulan ve sanatlarıyla ön plana çıkmış kişileri bir araya getirmeyi, aynı duyguları paylaştırmayı, birlik ve beraberlik mesajları vermeyi, kültürlerarası paylaşımları sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Uluslararası Sanat Çalıştayı’ sergisi 4 Ocak Cuma gününe kadar Gelişim Tower’da sanatseverlere açık olacak.

Dünya ressamlarının eserleri bu sergideDünya ressamlarının eserleri bu sergideDünya ressamlarının eserleri bu sergide

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