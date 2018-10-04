Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde Fikret Hacıosman anılacak

İSTANBUL (AA) - Ruh Sağlığı Derneği, Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında 10 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda düzenleyeceği tekne turunda, ruh sağlığı alanında çalışanlar ile ilgili branşlarda okuyan öğrencileri bir araya getirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde yapılacak etkinliğe başta psikologlar olmak üzere ruh sağlığı alanında çalışanlar ve ilgili branş öğrencileri katılabilecek.

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, bu organizasyonla dayanışma, meslektaşların kaynaşması ve ruh sağlığı hakkında toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Akgül, Bahçelievler'de çalıştığı özel hastanede hastasının silahlı saldırısı sonucu vefat eden Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman'ın kederli ailesine, sevenlerine, tüm meslektaşlara ve ruh sağlığı camiasına başsağlığı diledi.

Ömer Akgül, şunları kaydetti:

"Varoluş ve varlık için en büyük tehdit olan şiddetin sağlık sektörüne kadar acımasızca bulaşmış olması bizleri derinden yaralamıştır. Başta sağlık olmak üzere hayatın tüm alanlarından şiddetin her türlüsünü uzaklaştırmak için toplumsal uzlaşma dayanışmanın güçlenmesi gereken bir olgu olduğunu hatırlatmak isteriz. Tüm meslektaşlarımızın Doktor Fikret Hacıosman'ın vefatı nedeniyle acıyı en derinden hissettiğini, Dünya Ruh Sağlığı Günü gerçekleşecek olan programımızdaki eğlencelerin iptal edildiğini bildirmek isteriz. Dünya Ruh Sağlığı Günü buluşması programımızın formatı anma, dayanışma ve basın açıklaması şeklinde gerçekleşecektir."