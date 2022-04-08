“Dünya Rusya’ya Çok Güçlü Bir Mesaj Verdi”

NEW YORK - ABD, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması kararını önemli ve tarihi olarak niteledi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, bu kararla uluslararası toplumun Rusya'ya güçlü bir mesaj verdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Ukrayna’nın Buça kentinde yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle, Rusya’yı 47 üyesinden biri olduğu BM İnsan Hakları Konseyi’nden çıkarmıştı. Oylamaya, BM’ye üye 193 devletten 172’si katıldı. Aralarında Türkiye’nin olduğu 93 ülke tasarıya “Evet”, 24 ülke “Hayır” oyu verirken, 55 ülke de çekimser oy kullandı.

ABD, BM Genel Kurulu'nda alınan kararı, “tarihi, önemli ve Rusya’ya dünyanın dört bir tarafından verilen güçlü bir mesaj" olarak değerlendirdi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gennady Kuzman ise oylamadan sonra yaptığı konuşmada, Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi'ne üyeliğinin askıya alınma kararını gayrimeşru ve kasıtlı bir siyasi adım olarak değerlendirdi.

Rusya: "Biz oylama öncesi konseyden ayrılma kararı aldık”

Kuzman, Rusya'nın bugün zaten oylamadan önce BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki üyeliğinin sona erdirilmesi veya askıya alınması hakkında bir karar aldığını açıkladı.

Rus Temsilci Kuzman, "Rusya, İnsan Hakları Konseyi'ni her zaman haklarla ilgili gündeminin kilit konularında yapıcı, uluslararası hükümetler arası diyaloğun geliştirilmesine katkıda bulunmak amacı taşıyan, insan haklarını geliştirmeye ve korumaya yönelik evrensel sistemin önemli bir bileşeni olarak görmüştür. Ne yazık ki günümüz koşullarında konsey aslında kendisini kısa vadeli amaçları için kullanan bir grup devletin tekelindedir. Rusya insan haklarını geliştirme ve korumaya samimi biçimde bağlıdır. Görev süremiz sona ermeden BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğimizi durdurmaya yönelik kararımız, insan hakları alanındaki uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirmeyeceğimiz anlamına gelmez” diye konuştu.

Rusya’nın BM Genel Kurulu’nda yapılacak oylama öncesi İnsan Hakları Konseyi’nde ayrıldığını açıklamasının ardından söz alan İngiltere Temsilcisi James Roscoe ise, “Açıkladığınız oylama öncesi ayrılma kararı, kovulan bir kişinin, ‘kovulmadım, ben istifa ettim” söylemine benziyor” dedi.

ABD: “Önemli ve tarihi bir karar”

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, genel kurulda alınan kararı önemli ve tarihi bir karar olarak değerlendirdi. Thomas Greenfield, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin, sistematik insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden üyeliğini askıya almak için oy kullandığı belirterek, "Mağdurların ve hayatta kalanların acılarının göz ardı edilmeyeceği yönünde çok güçlü bir mesaj gönderdik. Rusya'nın tüm dezenformasyon girişimlerine rağmen, hepimiz Buça ve diğer kentlerden gelen o korkunç görüntüleri gördük. Sokaklarda yatan cansız bedenler gördük. Elleri arkadan bağlanarak infaz edilenleri, elleri toplu mezarlar, yanmış bedenleri gördük” diye konuştu.

ABD Temsilcisi Thomas Greenfield, bir gün Ukrayna'nın altyapısının yeniden inşa edileceğini ancak Rusya'nın mahvettiği hayatları yeniden inşa etmenin bir yolu olmayacağını belirterek,” Ölenleri geri getiremeyeceğiz” dedi.

Uluslararası toplumun doğru yönde ortak bir adım attığını ifade eden Thomas Greenfield, “Kalıcı ve korkunç bir insan hakları ihlalcisinin BM'de insan hakları konusunda liderlik pozisyonunu işgal etmesine izin verilmemesini sağladık. Bu sebepsiz, haksız, mantıksız savaştan Rusya'yı sorumlu tutmaya ve Ukrayna halkının yanında olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Fransa: “Bu dehşetin sona erme zamanı geldi”

Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas De Riviere, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana, Rusya’nın temel hakları ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini söyledi.

Fransız Temsilci Riviere, Rusya’nın okullar ve hastaneler de dahil olmak üzere sivilleri ve sivil tesisleri bombaladığını belirterek, “Buça ve Ukrayna'nın kuzeyindeki diğer kasabalarda görüntüler dayanılmaz bir vahşet. Bu vahşet savaş suçları oluşturabilir. Rus ordusu Ukraynalılar'ın insanlığını inkar etti ve inkar etmeye devam ediyor. Bu dehşetin sona erme zamanı geldi. Ukraynalılar'a haklarını ve haysiyetlerini geri verme zamanı. Bu meclis, 24 Mart'ta insani duruma ilişkin kararı büyük bir çoğunlukla kabul etti. Rusya, açık ve sistematik ihlallerden sorumlu tutulmalıdır. Rusya’yı bir kez daha aklını kullanmaya ve bu savaşı durdurmaya çağırıyoruz” dedi.

İngiltere: “Karar, insan hakları için bir zafer”

İngiltere Temsilcisi, James Roscoe, Rus güçlerinin yakın zamanda geri çekildiği bölgelerde kasten öldürülen sivillerin Buça ve diğer kentlerden gelen korkunç görüntülerini artık herkesin gördüğünü söyledi.

Roscoe, Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'nden ihraç edilmesi için insan haklarını ağır ve sistematik olarak ihlal ettiği yönünde hiçbir şüphelerinin kalmadığını kaydetti.

BM Genel Kurulu'nun Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'nde yeri olmadığı yönündeki kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Roscoe, “Bugün yapılan oylama, Putin'e onun yanında duran veya onun adına konuşanlara, masum sivilleri öldürmeye son verip bu savaşı bitirmeleri gerektiği yönünde bir mesajdır. Bugünkü oylama, İnsan Hakları Konseyi'nin güvenilirliğini ve BM Şartı'nın ilkelerini destekleyen insan hakları için bir zaferdir” diye konuştu.

