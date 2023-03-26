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"Dünya Saati" etkinliğinde katıldılar: 8 milyon nüfuslu şehir karanlığa gömüldü!

26.03.2023 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'ın başkenti Bangkok'da küresel ısınmaya ve enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Dünya Saati 2023 etkinliği kapsamında şehrin ışıkları 1 saatliğine kapatıldı.

"Dünya Saati" etkinliğinde katıldılar: 8 milyon nüfuslu şehir karanlığa gömüldü!

Tayland'ın başkenti Bangkok'da küresel ısınmaya ve enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlenen Dünya Saati 2023 etkinliği kapsamında akşam saatlerinde şehir 1 saatliğine karanlığa gömüldü.

Bangkok Valiliği ve Tayland Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından organize edilen etkinlikte, 25 Mart akşamı 20.30 ve 21.30 saatleri arasında şehrin ışıkları söndürüldü. Başkentteki Kraliyet Sarayı, tüm resmi binalar, okullar ve üniversite binaları, Budist tapınakları, birçok özel şirket ve alışveriş merkezinin ışıklarını kapatılırken, etkinliğe vatandaşlar da evlerinden katılım gösterdi.

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Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, etkinlik ile alakalı yaptığı açıklamada, enerji tasarrufuna dikkat çekmek için 2008 yılından bu yana düzenlenen organizasyona katılımın her geçen yıl daha da arttığını ifade ederken, yalnızca 2022 yılında yapılan 1 saatlik elektrik kısma etkinliği sonucunda şehirde 78 Megavat enerji ve yaklaşık 20 ton karbondioksit emisyonu tasarrufu sağlandığını belirtti.

Chadchart bu yılki organizasyonda yalnızca bina ışıkları değil, şehirdeki tüm reklam panoları, tüm dekoratif ışıklandırmalar, parklardaki süs havuzları ve heykel aydınlatmalarının da kapatıldığını söyleyerek, bazı otoyolların da ışıklandırmasında güvenli olarak kısılmaya gidildiğini belirtti. (İHA)

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Bangkok Tayland

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