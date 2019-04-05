"Dünya Saati"ne Allianz Türkiye'den destek

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, Dünya Saati’ne Allianz Tower ve Allianz Kampüs binaları ile destek verecek.

Allianz Türkiye açıklamasına göre, Allianz Türkiye, tüm dünyada iklim değişikliğine ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF - World Wide Fund For Nature) öncülüğünde düzenlenen Dünya Saati’ne bu yıl da destek veriyor. Türkiye’nin, Çevre Dostu Binalar Konseyi tarafından verilen LEED Platin sertifikasına sahip ilk kulesi olan Allianz Tower’ın ve İzmir’deki operasyon merkezi Allianz Kampüs’ün ışıkları, 6 Nisan Cumartesi akşamı 20:30-21:30 arasında bir saat süreyle sönecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü Burçun İmir, "Sigorta sektörünün ilk sürdürülebilirlik modelini uygulayan şirket olma sorumluluğuyla verdiğimiz sözü bu yıl da tuttuk. Daha iyi bir çevre için çevresel ayak izimizi azaltmak adına 2018 yılında 2016’ya oranla kişi başı karbon ayak izimizi yüzde 1,8, elektrik tüketimimizi yüzde 6,1, kişi başı kağıt tüketimimizi yüzde 22,5 düşürdük.