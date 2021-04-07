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Dünya Sağlık Günü nedir? Dünya Sağlık Günü'ne özel mesajlar

07.04.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) anayasasının yürürlüğe girdiği gün olan 7 Nisan tarihi, tüm dünyada “Dünya Sağlık Günü” olarak kutlanır. 7 Nisan ve 13 Nisan tarihleri arası ise “Dünya Sağlık Haftası” olarak anılır. Bu tarihin geçmişi, sağlığın temel bir hak olması sebebi ile herkes için mümkün olan en iyi sağlık hizmetini sağlamayı garanti eden 1948 DSÖ Anayasası’na dayanmaktadır.

Dünya Sağlık Günü nedir? Dünya Sağlık Günü'ne özel mesajlar

Dünya Sağlık Günü, her yıl küresel sağlık için büyük önem taşıyan konuları gündeme getirerek, bu konulara dikkat çekmeyi amaçlar. Sağlığı bir insanın en temel yaşam haklarından biri olarak gören Evrensel Sağlık, bu konuda hizmetlerin geliştirilmesi için Dünya Sağlık Günü’nü bir fırsat olarak değerlendirir.

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ nün kuruluşu olan 07 Nisan Dünya Sağlık Günü, 07-13 Nisan günleri de "Dünya Sağlık Haftası" olarak kutlanmaktadır. DSÖ, Dünya Sağlık Günü ve haftasının temasını “Evrensel sağlık” (Universal health) olarak belirledi. “Evrensel Sağlık” (Universal Health) sloganı ile yürütülecek kampanya, tüm bireylerin maddi sıkıntıyla karşı karşıya kalmadan, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini almaları anlamına gelir. Kapsam, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, korunma, tedavi, rehabilitasyon, palyatif bakım ve temel sağlık hizmetleridir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN KURULUŞU

1945 yılında ABD'nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, bu dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve Brezilya'lı delegelerin bir “Uluslararası Sağlık Örgütü” kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi, söz konusu toplantının hazırlanması için Belçika'lı Prof.Dr. Rene Sard başkanlığında 15 kişilik bir teknik komite oluşturmuştur. Teknik komite kısa bir süre içinde toplantının gündemini saptamış, kurulacak uluslararası sağlık örgütü için Anayasa taslağını hazırlamış ve alınması gereken kararları belirlemiştir.

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DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ MESAJLARI

  • Dünya genelinde yaşanan bu zorlu süreçte sağlığın kıymetini daha iyi anladık. Bizler için sevdiklerinden ayrı kalan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. #DünyaSağlıkGünü
  • Hayatın tadını doyasıya çıkarmak için ilk kural: sağlık! Sağlık olmazsa yaşam olmaz, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun!
  • Bireysel sağlığımız toplum sağlığı ile bir bütündür. Kendi sağlığımızı korumak adına aldığımız önlemler, çevremizi ve sevdiklerimizi de sağlıklı yarınlara taşıyacağı bilincinde olalım. #DünyaSağlıkGünü
  • Sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesinde “herkes için sağlık” ilkesiyle, özveriyle görevlerini icra eden tüm sağlık çalışanlarının #DünyaSağlıkGünü’nü kutluyoruz.
  • Mutlu bir yaşam için, sağlığınıza değer verin. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun. En değerli hazinemiz sağlığımızdır. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nüz kutlu olsun. Daha sağlıklı bir gelecek, daha sağlıklı bir toplum! Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.
  • Sağlıklı birey, sağlıklı toplum ancak bilimle mümkündür.
  • Kendi canlarını riske ederek toplum sağlığı için gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nüzü kutlarız.
  • Sağlıklı yaşayalım, Sağlıklı yaşlanalım… Dünya Sağlık Günü kutlu olsun. Yaşamı sevin, sağlığınıza dikkat edin. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.


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Anahtar Kelimeler:
WHO Dünya Sağlık Örgütü

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