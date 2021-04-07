Dünya Sağlık Günü nedir? Dünya Sağlık Günü'ne özel mesajlar

Dünya Sağlık Günü, her yıl küresel sağlık için büyük önem taşıyan konuları gündeme getirerek, bu konulara dikkat çekmeyi amaçlar. Sağlığı bir insanın en temel yaşam haklarından biri olarak gören Evrensel Sağlık, bu konuda hizmetlerin geliştirilmesi için Dünya Sağlık Günü’nü bir fırsat olarak değerlendirir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ nün kuruluşu olan 07 Nisan Dünya Sağlık Günü, 07-13 Nisan günleri de "Dünya Sağlık Haftası" olarak kutlanmaktadır. DSÖ, Dünya Sağlık Günü ve haftasının temasını “Evrensel sağlık” (Universal health) olarak belirledi. “Evrensel Sağlık” (Universal Health) sloganı ile yürütülecek kampanya, tüm bireylerin maddi sıkıntıyla karşı karşıya kalmadan, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini almaları anlamına gelir. Kapsam, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, korunma, tedavi, rehabilitasyon, palyatif bakım ve temel sağlık hizmetleridir.
1945 yılında ABD'nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, bu dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve Brezilya'lı delegelerin bir “Uluslararası Sağlık Örgütü” kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi, söz konusu toplantının hazırlanması için Belçika'lı Prof.Dr. Rene Sard başkanlığında 15 kişilik bir teknik komite oluşturmuştur. Teknik komite kısa bir süre içinde toplantının gündemini saptamış, kurulacak uluslararası sağlık örgütü için Anayasa taslağını hazırlamış ve alınması gereken kararları belirlemiştir.