Dünya Sağlık Günü nedir? İşte Dünya Sağlık Günü mesajları

Dünya Sağlık Günü, her yıl küresel sağlık için büyük önem taşıyan konuları gündeme getirerek, bu konulara dikkat çekmeyi amaçlar. Sağlığı bir insanın en temel yaşam haklarından biri olarak gören Evrensel Sağlık, bu konuda hizmetlerin geliştirilmesi için Dünya Sağlık Günü’nü bir fırsat olarak değerlendirir.

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ nün kuruluşu olan 07 Nisan Dünya Sağlık Günü, 07-13 Nisan günleri de "Dünya Sağlık Haftası" olarak kutlanmaktadır. DSÖ, Dünya Sağlık Günü ve haftasının temasını “Evrensel sağlık” (Universal health) olarak belirledi. “Evrensel Sağlık” (Universal Health) sloganı ile yürütülecek kampanya, tüm bireylerin maddi sıkıntıyla karşı karşıya kalmadan, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini almaları anlamına gelir. Kapsam, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, korunma, tedavi, rehabilitasyon, palyatif bakım ve temel sağlık hizmetleridir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN KURULUŞU

1945 yılında ABD'nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, bu dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve Brezilya'lı delegelerin bir “Uluslararası Sağlık Örgütü” kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.