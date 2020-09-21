Dünya Sağlık Örgütü: Aşı adaylarının başarı garantisi yok

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde videokonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Yarın başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul toplantıları öncesi ülkelere çağrıda bulunan Ghebreyesus, DSÖ salgına karşı küresel aşı ve tedavi programına (ACT Accelerator) destek istedi.

Ghebreyesus, program için 35 milyar dolar gerektiğini ama şu ana kadar sadece 3 milyar dolar toplanabildiğini, DSÖ'nün Kovid-19 aşısı ve tedavisinde hedefe ulaşabilmesi için acilen 15 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) önemine değinen Ghebreyesus, COVAX sayesinde pandeminin kontrol altına alınacağını, salgın kaynaklı ölümlerin azalacağını ve üretilecek aşının tüm ülkelere eşit dağıtımının sağlanmasına çalışılacağını kaydetti.

DSÖ, 2021 SONUNDA 2 MİLYAR DOZ AŞIYA ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Ghebreyesus, Kovid-19 için dünya genelinde halen yaklaşık 200 aşı adayının klinik ve klinik öncesi test aşamasında olduğu bilgisini paylaştı.

Deneme aşamasındaki aşı adaylarının tamamının başarı garantisi olmadığının altını çizen Ghebreyesus, "Şu anda geliştirme aşamasında olan herhangi bir aşının işe yarayacağına dair hiçbir garantimiz yok." ifadesini kullandı.