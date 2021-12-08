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Dünya Sağlık Örgütü: Aşıların Omicron varyantına karşı etkili olmaması için bir sebep yok

08.12.2021 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika'da az sayıda çift doz aşılı kişi üzerinde yapılan bir çalışmanın ilk aşaması, Omicron varyantının Pfizer/BioNTech aşısının etkisini belli bir oranda azalttığını ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) acil durum direktörü Dr. Mike Ryan ise, Omicron'un aşılara karşı diğer varyantlardan daha güçlü olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü: Aşıların Omicron varyantına karşı etkili olmaması için bir sebep yok

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi, bugüne kadar Covid-19'a karşı uygulanan aşılarnı Omicron varyantına karşı da etkili olmaması için bir sebep olmadığını söyledi.

Açıklama, Güney Afrika'da yapılan küçük çaplı bir araştırmanın ilk sonuçlarının gelmesinin ardından yapıldı.

Araştırmayı yapanlar, aşıların oluşturduğu antikorların yeni varyantlara karşı etkisinde "büyük bir düşüş" olduğunu söylüyor.

Ancak AFP haber ajansına konuşan WHO acil durum direktörü Mike Ryan, Omicron'un aşılara karşı diğer varyantlardan daha güçlü olduğuna dair bir gösterge olmadığını söyledi:

"Bugüne kadar bütün varyantlara karşı, hastaneye yatışlar ve ölümlerdeki azalma göz önüne alındığında etkili olduğunu kanıtlamış çok güçlü aşılarımız var. Omicron için de bunun geçerli olmayacağını varsaymak için hiçbir gerekçemiz yok."

İlk verilere göre Omicron varyantının insanları Delta ve diğer varyantlardan daha fazla hasta etmediğini hatırlatan Dr. Ryan, "Bir fark varsa, o da semptomların daha hafif olduğudur" dedi.

Güney Afrika'da yapılan, henüz başka uzmanlar tarafından değerlendirilmemiş olan yeni ve küçük çaplı bir çalışma da, Pfizer/BioNTech aşısının Omicron'a karşı diğer varyantlardan 40 kat daha az etkili olabileceğini ortaya koydu.

Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmayı yürüten Prof. Dr. Alex Sigal, henüz Omicron'un aşıyla gelişen antikorlardan kaçma kapasitesi konusunda net bir veriye ulaşmadıklarını belirtti.

12 kişiden alınan kan örnekleri üzerinde yapılan çalışma sonucu Prof. Sigal, "Omicron konusunda beklediğinden daha iyi sonuçları alındığını" söyledi.

Buna göre iki doz Pfizer aşısı olmuş kişilerde antikorların etkinliği azalsa da, bir kez Covid-19 hastalığına yakalandıktan sonra iki doz aşı olmuş kişilerde, Omicron'a karşı ciddi bir koruma sağlayan anitkorların oluştuğu görüldü. Bu da, 3. doz takviye aşıların Omicron'a karşı koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağını ortaya koyuyor.

Pfizer aşısının Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğu konusunda daha detaylı ve kesin bilgiler, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Henüz Moderna, Johnson&Johnson ve diğer aşılarla ilgili açıklanabilecek seviyede bir veri yok.

Omicron, bugüne kadar ortaya çıkan en fazla mutasyon geçirmiş koronavirüs varyantı. İlk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant sebebiyle ülkede bugün birkaç kez Covid-19'a yakalanmış kişilerin sayısında ciddi bir artış var.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü de, Delta varyantına göre Omicron'un daha bulaşıcı olduğuna dair veriler olduğunu açıklamıştı. Ancak Omicron'un daha ağır hastalığa sebep olduğuna dair herhangi bir netleşmiş veri yok.

ABD'nin bulaşıcı hastalıklar konusunda en üst düzey danışmanı Dr. Anthony Fauci, araştırmaların ilk sonuçlarına göre Omicron'un daha bulaşıcı ama daha hafif belirtiler gösteren bir varyant olduğunu ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre pandeminin başından bu yana, yani yaklaşık iki yıldır dünya çapında 267 milyon vaka görüldü; 5 milyondan fazla kişi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

https://www.youtube.com/watch?v=2BFgQg9xKWE

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