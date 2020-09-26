Dünya Sağlık Örgütü: Can Kaybı 2 Milyon Olabilir

Öte yandan Avrupa’da artan vaka sayıları, bazı ülkelerde salgına ilişkin tedbirlerin yeniden hayata geçirilmesini gündeme getiriyor. Hollanda’da gelecek hafta yeni kısıtlamalar getirileceği açıklandı. İspanya sağlık bakanlığı ise 3,3 milyon kişinin karantina altına alınabileceğini açıkladı. Madrid, kısıtlamaların yoğun biçimde uygulanması planlanan kentler arasında yer alıyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison aşıyı geliştiren her ülkenin bunu dünyayla paylaşması gerektiğini açıkladı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünyada bugüne dek 1 milyon kişi hayatını kaybetti, 32 milyondan fazla vaka bulunuyor.

Amerika’nın Florida eyaletinde ise hayatın normale dönmesi yönünde atılan adımların genişletilerek, tüm kapalı alanların tam kapasite ile açılacağı bildirildi. Salgının yayılmaya devam ettiği eyaletin valisi Ron DeSantis, 3. aşamaya geçileceğini, her işletmenin faaliyet gösterme hakkı bulunduğunu, kimseye 6 ay sonra eski tedbirlere dönüş yönünde adım attıramayacaklarını savundu. Yeni uygulama, spor salonlarından, restoran ve barlara birçok işletmeden çalışan ve müşteri kısıtlamasını kaldırarak normal faaliyetlerine dönmesine olanak tanıyor.

7 milyondan fazla Corona virüsü vakasının bulunduğu Amerika dünyada salgının en çok yayıldığı ülke konumunda. Hindistan’da 6 milyon, Brezilya’da yaklaşık 5 milyon vaka bulunuyor.

