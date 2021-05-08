Dünya Sağlık Örgütü, Çin aşısı Sinopharm için acil kullanım onayı verdi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin'de Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ve Sinopharm tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi.

WHO tarafından yapılan açıklamada, aşının semptom gösteren ve hastaneye yatan vakalarda yüzde 79 etkinliğe sahip olduğu duyuruldu.

Aşının 18 yaş ve üzerindekilere iki doz halinde uygulanması tavsiye edildi.

WHO, 60 yaş üzerinde az sayıda kişinin klinik araştırmalara dahil edildiğini, bu sebeple de bu yaş grubu için etkililiğin net bir biçimde tahmin edilemediğini belirtti.

Bununla birlikte aşının 60 yaş ve üstü kişilerde farklı bir etkinlik oranı göstermesinin beklenmediği aktarıldı.

Aşı ayrıca, 2-8 derece sıcaklıkta saklanabilmesi nedeniyle kullanım kolaylığına sahip.

Türkiye'de vurulan Sinovac aşısı için de WHO onay**ı bekleniyor**

Sinopharm aşısına verilen acil kullanım olayı, WHO'nun Batılı olmayan ülkelerde geliştirilen bir aşıya verdiği ilk onay oldu.

WHO daha önce Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşıları için acil kullanım onayı vermişti.