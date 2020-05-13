Dünya Sağlık Örgütü: “Corona Virüsü Hiç Bitmeyebilir”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanı Mike Ryan, Corona virüsünün hiçbir zaman sona ermeyerek AIDS hastalığına yol açan HIV gibi bir endemi haline gelebileceği uyarısında bulundu.Ryan, "Aşı bulunmadan dünya nüfusunun yeterli düzeyde bağışıklık oluşturması yıllar alabilir" dedi

Mike Ryan, internet üzerinden düzenlenen bir toplantı sırasında yaptığı açıklamada, virüsün ne kadar süre daha dolaşımda olabileceğine yönelik bir öngörüde bulunmanın mümkün olmadığını vurguladı.

“Şunu açıkça ortaya koymak önemli. Bu virüs içinde yaşadığımız toplumda bir başka endemi haline gelebilir. Bu virüs hiç bitmeyebilir” uyarısında bulundu.

Ryan, “Gerçekçi olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hastalığın ne zaman ortadan kalkacağını kimsenin tahmin edebileceğini sanmıyorum” dedi. Dünya bu hastalıkla mücadelede bir miktar kontrola sahip olsa da, aşı bulunsa bile salgının kontrol altına alınması için büyük bir çaba gerektiğinin altını çizdi.

Dünya Sağlık Örgütü uzmanı Mike Ryan, başka birçok hastalık için aşıların olduğunu da hatırlattı ancak COVID-19 için aşı bulunsa bile bunun işleve sokulmasının da çok büyük kapsamlı bir çalışma gerektirdiğinin altını çizdi. Ryan çalışmaların, “ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte” yürütülmesi gerektiğinin önemine de vurgu yaptı.