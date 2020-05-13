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Dünya Sağlık Örgütü: “Corona Virüsü Hiç Bitmeyebilir”

13.05.2020 23:32 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanlarından Mike Ryan Corona virüsünün hiçbir zaman sona ermeyebileceği ve AIDS hastalığına yol açan HIV gibi bir endemi haline gelebileceği uyarısında bulundu. Ryan, "Aşı bulunmadan dünya nüfusunun yeterli düzeyde bağışıklık oluşturması yıllar alabilir" dedi

Dünya Sağlık Örgütü: “Corona Virüsü Hiç Bitmeyebilir”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanı Mike Ryan, Corona virüsünün hiçbir zaman sona ermeyerek AIDS hastalığına yol açan HIV gibi bir endemi haline gelebileceği uyarısında bulundu.Ryan, "Aşı bulunmadan dünya nüfusunun yeterli düzeyde bağışıklık oluşturması yıllar alabilir" dedi

Mike Ryan, internet üzerinden düzenlenen bir toplantı sırasında yaptığı açıklamada, virüsün ne kadar süre daha dolaşımda olabileceğine yönelik bir öngörüde bulunmanın mümkün olmadığını vurguladı.

“Şunu açıkça ortaya koymak önemli. Bu virüs içinde yaşadığımız toplumda bir başka endemi haline gelebilir. Bu virüs hiç bitmeyebilir” uyarısında bulundu.

Ryan, “Gerçekçi olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hastalığın ne zaman ortadan kalkacağını kimsenin tahmin edebileceğini sanmıyorum” dedi. Dünya bu hastalıkla mücadelede bir miktar kontrola sahip olsa da, aşı bulunsa bile salgının kontrol altına alınması için büyük bir çaba gerektiğinin altını çizdi.

Dünya Sağlık Örgütü uzmanı Mike Ryan, başka birçok hastalık için aşıların olduğunu da hatırlattı ancak COVID-19 için aşı bulunsa bile bunun işleve sokulmasının da çok büyük kapsamlı bir çalışma gerektirdiğinin altını çizdi. Ryan çalışmaların, “ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte” yürütülmesi gerektiğinin önemine de vurgu yaptı.

Corona virüsüne karşı aşı geliştirilmesine yönelik 100’den fazla çalışma var. Bunların bazıları klinik deney aşamasında. Ancak uzmanlar Corona virüslerine karşı etkili aşı geliştirilmesinin zorluklarına dikkat çekiyor. WHO uzmanı Mike Ryan, aşısı geliştirilmiş olan kızamık gibi başka hastalıkların dünyada hala görüldüğünü vurguladı.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebeyesus da “Gidişat bizim elimizde. Bu durum herkesi ilgilendiriyor. Herkes bu pandeminin sonlandırılmasına katkıda bulunmalı” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Çarşamba günü AB içinde sınırların aşamalı olarak yeniden açılmasını gündeme getirmişti. Ancak kamu sağlığı uzmanları yeni vakaların engellenmesi için çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Mike Ryan, kara sınırlarının açılmasının havayolu ile ulaşıma kıyasla daha az riskli olduğunu söyledi, hava yolu ile ulaşım konusununsa bambaşka bir sorun olduğunu vurguladı.

Toplantıda konuşan bir diğer WHO uzmanların olan Maria van Kerkhove de, “Bu pandeminin atlatılmasının biraz zaman alacağı anlayışıyla düşünmemiz gerekiyor” dedi.

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