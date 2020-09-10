Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İstanbul Ofisi açıldı! Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Temmuz ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelmiş, Koca ile Kluge daha sonra Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’na katılmıştı.

İkili toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi’ni hızla İstanbul’da hayata geçiriyoruz." demişti.

Koca, daha sonra Kluge ile İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi sözleşmesini imzalamıştı.

DSÖ İSTANBUL OFİSİ AÇILDI

Beklenen haber bugün geldi. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya üzerinden yapıtğı açıklamada DSÖ İstanbul Ofisi’nin açılışının yapıldığını duyurdu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

DSÖ İstanbul Ofisi’nin açılışını Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile gerçekleştirdik. Bu ofis, COVID-19 ile mücadele başta olmak üzere, sağlık alanında insanlığın karşılaştığı tüm krizlere hem hazırlık hem de yanıt verebilme konusunda bölge ülkeleri için bir rehber olacak.





