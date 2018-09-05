Dünya Sağlık Örgütü: Dünya nüfusunun dörtte biri yeterince egzersiz yapmıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünya nüfusunun dörtte birinin yeterince egzersiz yapmadıklarını duyurdu. WHO, sağlıklı görülen oranda egzersiz yapmayanlarda ciddi hastalıklara yakalanma riskinin de arttığını söyledi.
Sağlık Örgütü'nün öncülük ettiği ve Lancet Global Health dergisinde yayımlanan araştırma, yaklaşık iki milyon katılımcıdan toplanan verilerle yapıldı.
Araştırmaya göre 2001 ila 2016 yılları arasında egzersiz yapanların sayısında az da olsa artış görülüyor.
WHO, yeterince spor ve egzersiz yapmayanlarda kalp krizi, demans, kanser, Tip 2 diyabet hastalıklarına yakalanma riskinin arttığı uyarısında bulundu.
Dünya genelinde 2016 yılında her üç kadından biri ve her dört erkekten biri sağlıklı görülen fiziksel aktivite seviyesine ulaşamadı. Uzmanlar haftada en az 150 saat veya yoğun bir program ise haftada en az 75 saat egzersiz yapılması tavsiyesinde bulunuyor.
Kuveyt, Suudi Arabistan ve Irak, yetişkin nüfusun yüzde 50'den fazlasının hareketsiz bir yaşam sürdüğü ve hastalıklara yakalanma riskinin de en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldı.
ABD'de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 40'ı yeterli oranda egzersiz yapmıyor. Bu oran İngiltere'de yüzde 36, Çin'de yüzde 14.
Araştırmada fiziksel aktiviteleri artırmanın kas yapısını, kalbi ve nefes alıp vermeyi geliştirdiği, kemikleri güçlendirdiği ve hipertansiyon, kalp krizi, felç, diyabet, depresyon ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini de düşürdüğü görüldü.
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