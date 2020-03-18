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Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Koronavirüs aşı testleri başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2020 21:02 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüse karşı aşının ilk testlerinin başladığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Koronavirüs aşı testleri başladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüse karşı aşının ilk testlerine başlandığını belirtti.

Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, hayal edilemeyecek bir başarıya imza atılarak virüsün genetik dizisinin çıkarılmasından sadece 2 ay sonra Covid-19’a karşı aşının ilk testlerine başlandığını duyurdu.

"BU HAYAL EDİLEMEYECEK BİR BAŞARI"

Ghebreyesus, “Aşının ilk testleri, virüsün genetik dizisi çıkarıldıktan sadece 60 gün sonra aşının ilk testlerine başlandı. Bu hayal edilemeyecek bir başarı. Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılara, deneysel ilaçları sistematik olarak değerlendirmelerini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

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