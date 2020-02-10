Dünya Sağlık Örgütü Ekibi Corona Virüsü Araştırması İçin Çin’de 

Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) üst düzey bir ekip Corona virüsü salgınını araştırmak üzere Çin’e gitti. Geçen ay Devlet Başkanı Xi Jinping’le, uluslararası bir ekibin gönderilmesiyle ilgili görüşmelerde bulunan WHO yetkilileri, bu ekibin Çin’e gidebilmesini sağlamak için yaklaşık iki haftadır Çinli yetkililerin onayını bekliyordu.

WHO başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Pazartesi günü bir basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kanadalı acil durum uzmanı Dr. Bruce Aylward liderliğinde Çin’e giden ekibin oradaki meslektaşlarıyla birlikte Corona virüsü salgını üzerinde çalışacaklarını aktaran Tedros, ekibin geri kalanının da en kısa zamanda dahil olmasını beklediklerini kaydetti.

Tedros, kimlikleriyle ilgili ayrıntı vermediği ekip üyelerinin toplam sayısının 10 ila 15 arası olacağını söyledi.

Şu ana kadar Çin başta olmak üzere en az 28 ülkede rastlanan Corona virüsü vakalarının toplam sayısının 40 bin 200’ü geçtiği belirtiliyor. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısıysa 900’ün üzerinde.