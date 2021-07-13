Dünya Sağlık Örgütü: "Farklı Aşıları Yaptırmak Tehlikeli Olabilir"

Dünya Sağlık Örgütü farklı üreticilerin aşılarını yaptırmak konusunda uyarıda bulundu ve bunun tehlikeli bir trend haline gelmeye başladığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Baş Uzmanı Soumya Swaminathan, kişilerin aşı karışımı yaparak ilk ve ikinci doz ya da üçüncü doz olarak farklı üreticilerin aşılarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu. Swaminathan, bunun tehlikeli olabileceğine işaret etti.

İnternet üzerinden yapılan bir toplantıda açıklamalarda bulunan Swaminathan ”Burada biraz tehlikeli bir eğilim var. Aşıların karıştırılması ya da eşleştirilmesi konusunda henüz net bilgilere sahip değiliz. Eğer ülkeler ikinci üçüncü hatta dördüncü doz aşıların ne zaman ve kimin hangi aşıyı olacağı gibi kararları halka bırakırlarsa bu kaotik bir durumun ortaya çıkmasına neden olacaktır” dedi.

Üçüncü doz aşının gerekli olup olmadığı Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede tartışma konusu. Türkiye 50 yaş üstü vatandaşlara üçüncü doz aşı hakkı sağlarken Çin Sinovac ya da Alman BioNTech aşılarından herhangi birini olma kararını vatandaşlara bırakmış durumda. Benzer şekilde İsrail’de de üçüncü doz aşı uygulaması yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlar için uygulanmaya başlandı. ABD’deyse üçüncü doz tartışması halen devam ediyor.

