Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus'tan koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi gerçek oldu

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, henüz pandemik hastalık kategorisine alınmayan Kovid-19'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Hafta sonunda 110 ülkede 100 bin Kovid-19 vaka sayısını geçtik" diyen Ghebreyesus, "Pek çok insanın ve ülkenin bu kadar çabuk etkilenmesi kesinlikle rahatsız edici bir durum. Koronavirüs şimdi pek çok ülkeye ayak bastı. Pandemi tehdidi çok gerçek oldu." ifadesini kullandı.

"KÜRESEL DÜZEYDE DENGESİZ BİR SALGIN"

Ghebreyesus, Kovid-19'un tarihte kontrol altına alınabilen ilk pandemi olabileceğine işaret ederek, "Şu ana kadar dünya genelinde bildirilen tüm vakaların yüzde 93'ü sadece dört ülkeden. Bu küresel düzeyde dengesiz bir salgın." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Ghebreyesus, virüse ilişkin ellerindeki en büyük avantajın, hükümetler, işletmeler, toplumlar, aileler ve bireylerin birlikte verdiği kararların salgının gidişatını etkileyebilmesi olduğunu kaydetti.

Kovid-19 ile mücadelede, en temel unsurların her bir ülke için aynı olduğuna işaret eden Ghebreyesus, "Kararlı ve erken harekete geçerek koronavirüsü yavaşlatabileceğimizi ve enfeksiyonları önleyebileceğimizi unutmamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.