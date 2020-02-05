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Dünya Sağlık Örgütü: ‘Henüz Etkili Bir İlaç Bulunmadı’ 

05.02.2020 19:05 | Son Güncelleme

Çin basını Zhejiang Universitesi araştırmacılarının virüse karşı etkili bir ilaç buldukları haberlerine yer vermiş, İngiliz Sky News de aşı geliştirilmesinde önemli bir dönemecin aşıldığını duyurmuştu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü virüse karşı bilinen etkin bir ilacın henüz olmadığı açıklamasını yaptı

Dünya Sağlık Örgütü: ‘Henüz Etkili Bir İlaç Bulunmadı’ 

Dünya Sağlık Örgütü yeni Corona virüsüne karşı etkili bir ilaç bulunduğu şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Çin basını Zhejiang Universitesi araştırmacılarının virüse karşı etkili bir ilaç buldukları haberlerine yer vermiş, İngiliz Sky News de aşı geliştirilmesinde önemli bir dönemecin aşıldığını duyurmuştu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü virüse karşı bilinen etkin bir ilacın henüz olmadığı açıklamasını yaptı.

Bu tür yeni virüslere karşı geliştirilen ilaç ve aşıların test aşaması genellikle yıllar alıyor.

“Anne karnında bebeğe geçiyor olabilir”

Öte yandan Wuhan Çocuk Hastanesi’nden yapılan açıklamada hamile kadınların yeni Corona virüsü kapmaları halinde virüsün bebeğe de geçiyor olabileceğini sandıklarını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada Corona virüsü taşıyan hamile bir kadının bebeğine doğumdan yaklaşık 30 saat sonra test yaptıklarını ve testin pozitif çıktığını belirtildi.

Çin: “65 kişi daha öldü”

Çinli yetkililerse, 65 kişinin daha yeni Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı ve Çin ana karasında virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 490 olduğunu bildirdi. Ölümlerin çoğu salgının çıkış noktası olan ve giriş çıkışların önlem olarak kapatıldığı Wuhan kenti ve civarında görüldü.

Çin dışındaki ilk ölümlerse Filipinler ve Hong Kong’da yaşandı. Bu kişilerin yakın zamanda Wuhan’ı ziyaret ettiği belirtildi.

20’den fazla havayolu şirketi Çin’e seyahati durdurdu. Öte yandan Japonya açıklarında demirli bir gemide bulunan 3 bin 700 kişiye iniş izni verilmiyor. Bu kişilerin iki hafta boyunca kıyıyla bağlantısı olmayacak. Yetkililere göre gemide bulunan 10 kişide Corona virüsü görüldü.

Diamond Princess gemisinden gelen fotoğraflarda gemide sağlık kontrollarının yapıldığı görülüyor.

Hong Kong’da ise 3 bin 600 yolcusu bulunan bir gemideki üç kişide Corona virüsü çıktı. Bu kişiler de gemide karantina altına alındı.

Hong Kong Cathay Pacific Havayolları, çalışanlarına üç hafta ücretsiz izin verdi ve durumun 2009 ekonomik krizi kadar kötü olduğunu bildirdi.

American Airlines ve United Havayolları Hong Kong’dan uçuşları bu haftadan sonra durduracaklarını bildirdi. Bu da ABD’den Hong Kong’a bütün doğrudan uçuşların duracağı anlamına geliyor.

Birçok fabrikanın kapandığı, kentlere seyahat bağlantılarının kesildiği Çin’de borsalarda neredeyse 700 milyar dolarlık kayıp yaşandı.

Aralarında Hyundai, Tesla, Ford, PSA Peugeot Citroen, Nissan ve Honda Motor’un bulunduğu birçok araba firması da Çin’deki fabrikalarını kapatmaya devam ediyor.

Alman spor giyim firması Adidas da Çin’deki önemli sayıda mağazasını kapatacağını açıkladı.

Beyaz Saray, ekonomi danışmanı Larry Kudlow salgının ABD’nin birinci etap ticaret anlaşmasıyla bu aydan itibaren Çin’e yapılması planlanan ihracatını etkileyebileceğini söyledi.

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