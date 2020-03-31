Dünya Sağlık Örgütü ile YouTuber'lar güçlerini birleştirdi! Koronavirüs için çalışacaklar

Koronavirüs kabusu devam ediyor. Özellikle İtalya ve İspanya gibi ülkelerin ciddi şekilde etkilendiği pandemi, güç geçtikçe daha da ciddileşiyor. Dünya Sağlık Örgütü de insanlara sosyal mesafelerini korumalarını ve temastan kaçınmalarını tavsiye ediyor. Fakat birçok insan Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yöndeki çağrılarına uymuyor. Hal böyle olunca DSÖ'de insanlara bunu aktarmanın başka türlü yollarını arıyor. Son yapılan iş birliğine göre bu yollardan biri de oyun endüstrisi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İLE OYUN ENDÜSTRİSİ ARASINDA ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ

Dünya Sağlık Örgütü, insanlara daha iyi ulaşabilmek adına yeni ve ilginç bir yol seçti. DSÖ, ‘Play Apart Together’ adında bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında DSÖ, YouTube, Twitch, Activision Blizzard ve Riot Games gibi şirketlerle iş birliği yaptı. Şirketler, kampanya kapsamında insanların sosyal mesafelerini korumaları için ve temastan kaçınmaları için özel koronavirüs etkinlikleri düzenleyecekler. Tabi bu etkinliklerin hepsi internet üzerinden gerçekleştirilecek.

'OYUNLAR BU KAMPANYA İÇİN MÜTHİŞ BİR PLATFORM'

Play Apart Together kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan Activision CEO'su Bobby Kotick, oyunların bu kampanya için müthiş bir platform olduğunu söyleyerek, ''Oyunlar insanları eğlencenin, amacın ve anlamın bakış açısıyla bağlıyor. Böyle bir girişime dahil olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.'' ifadelerini kullandı ve şu dikkat çekici cümleyi açıklamasına ekledi; ''İnsanların güvenli bir şekilde birbirine bağlı kalmasını sağlamak hiç bu kadar önemli olmamıştı.''

