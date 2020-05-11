Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"VİRÜSÜN YAVAŞLATILMASINDA BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDİLDİ"

Çeşitli ülkelerin son günlerde Kovid-19'un yayılmasını engellemek için getirdikleri "tecrit" uygulamalarını kademeli olarak kaldırmaya başladığını hatırlatan Ghebreyesus, "İyi haber şu ki virüsün yavaşlatılmasında ve nihayetinde hayatları kurtarma konusunda büyük başarılar elde edildi. Bununla birlikte, bu tür güçlü tedbirlerin bir bedeli var." dedi.

Ghebreyesus, "Birçok insanın hayatını olumsuz etkileyen kısıtlamaların ciddi sosyo ekonomik getirileri olduğunu kabul ediyoruz." ifadesini kullanarak, sosyal hayatı ve gelir kaynaklarını korumak için ülkelerin önlemleri "yavaş" ve "istikrarlı" şekilde kaldırması gerektiğini söyledi.

DSÖ Genel Direktörü, bunun, gerek ekonomilerin gidişatı gerekse virüse karşı "tetikte" olma adına "kilit" öneme sahip olduğunu vurguladı.

SALGIN YENİDEN ORTAYA ÇIKABİLİR

Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde karantinanın kaldırılmasından sonra Kovid-19 vakalarında artış gözlemlendiğine dikkati çekti.