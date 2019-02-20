Dünya Sağlık Örgütü: Kızamık vakaları Avrupa’da üç kat arttı

Her üç hastadan biri yetişkin ve bu hastalığın etkileri yıllar sonra ortaya çıkabiliyor.Son yıllarda giderek daha belirgin bir hal alan aşı tembelliği ya da aşılara karşı şüpheci yaklaşım sonuçsuz kalmıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, Türkiye ve Rusya’nın da aralarında olduğu 53 ülkeyi kapsayan Avrupa Bölgesi'nde görülen kızamık vakaları, son on yılın en yüksek seviyesine çıktı. Son bir sene içinde hastalananların oranı üç kat artarken, en az kızamık vakasının tespit edildiği yıl olan 2016 ile kıyaslandığında hastalığa yakalananların sayısının 15 kat arttığı görülüyor.

Kızamık zararsız bir çocuk hastalığı değil

Dünya çapında her yıl 100 binden fazla çocuk kızamık hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor. İnsan beynine zarar verebilen kızamık virüsü, bu özelliğiyle ölümcül bir tehlike arz ediyor. Hastalığın en çok göründüğü kişiler ise 5 yaş altı çocuklarla, 20 yaş üstü yetişkinler.

Kızamık teşhisi, ilk olarak kulağın arkasında görülmeye başlanan ciltteki tipik kırmızı noktaların ve kandaki antikorların tespitiyle yapılıyor. Virüs, akciğer iltihabına, ishale ve orta kulak iltihabına neden olma özelliğine sahip. Kızamık ayrıca menenjit gibi tehlikeli bir hastalığı da tetikleyebiliyor. Bu durum her ne kadar nadiren yaşansa da, ortaya çıktığı hallerde ölüme ya da kalıcı zihinsel engelliliğe neden olma riski taşıyor. Bazı durumlarda bu, beyin zarı iltihabı olarak da bilenen menenjit hastalığının, kızamık vakasının teşhisinden yıllar sonra ortaya çıktığı da görülmüş. Spesifik bir tedavi yöntemi olmayan kızamık virüsüne karşı en iyi önlem, çocuklara bir yaşını doldurduktan sonra yapılan aşı.