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Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor! Tarih verildi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2020 22:10 | Son Güncelleme

Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs vakalarının yeniden görülmeye başlaması sonrası Dünya Sağlık Örgütü korkutan bir açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında sonbahar aylarında ikinci dalga beklendiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor! Tarih verildi

Çin'in başkenti Pekin'de geçen hafta Covid-19 vakalarında ani bir yükselme görüldü. Bu vakaların neredeyse tamamı ise toptan satış yapılan bir pazardan kaynaklandı.

50 GÜN SONRA YENİDEN VAKA GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in başkenti Pekin'de 50 gün sonra yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları tespit edildiğini belirterek, "Salgının kaynağı ve kapsamı araştırılıyor." dedi.

Tüm bu gelişmeler yaşanmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı yeni bir açıklamayla korkuttu.

DSÖ İKİNCİ DALGAYI BEKLİYOR

DSÖ'nün açıklamasında olası ikinci koronavirüs dalgasının sonbahar aylarında başlamasının beklendiği söyleniyor.

DSÖ'nün Avrupa Bölge sorumlusu Dr. Hans Kluge'nin çağrısı tüm ülkelerin bulaşma ve vaka takibi konusunda hemen adım atmaları gerektiği yolunda. Yetkililer tüm ülkeleri hızlı ve etkili test, vaka takibi ve izolasyonu konusunda çalışmaya çağırıyor.

Sonbaharda baş gösterebilecek ikinci dalga Covid-19 salgını için DSÖ, bulaşma takibi ve olası karantina uygulamalarını birleştirecek bir strateji geliştirmeye çalışacak.

Son bilgilere göre bugün Rusya'daki bir DSÖ tesisinde yapılan toplantıya katılan Dr. Hans Kluge, sonbahar mevsiminin 'yüksek olasılıkla' sayılarda artışa neden olacağını, tıpkı yıl sonunda grip vakalarında artış yaşandığı gibi Covid-19 vakalarında da artışlar görülebileceğini söyledi.

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