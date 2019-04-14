HABER

Dünya Sağlık Örgütü: "Libya savaşında 121 kişi öldü, 561 kişi yaralandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:32 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Libya’da 4 Nisan’dan bu yana 121 kişinin öldüğünü, 561 kişinin de yaralandığını açıkladı.WHO’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, General Halife Hafter’in "Libya Milli Ordusu" adını verdiği kuvvetlerin Trablus’a doğru ilerleme hareketini başlattığı 4 Nisan’dan bu yana 121 kişinin öldüğünü, 561 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Libya’da 4 Nisan’dan bu yana 121 kişinin öldüğünü, 561 kişinin de yaralandığını açıkladı.
WHO’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, General Halife Hafter’in "Libya Milli Ordusu" adını verdiği kuvvetlerin Trablus’a doğru ilerleme hareketini başlattığı 4 Nisan’dan bu yana 121 kişinin öldüğünü, 561 kişinin de yaralandığını açıkladı. WHO, Libya’nın başkenti Trablus’a tıbbi malzeme ve sağlık personeli gönderdiğini bildirerek, savaş esnasında sağlık çalışanlarına ve sağlık araçlarına yapılan saldırıları kınadı.
Mareşal Halife Hafter, BM’nin desteklediği Libya hükümetine bağlı güçlere karşı savaşarak Trablus’u ele geçirmeye çalışıyor.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevirdilerKalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevirdiler
Tümör ameliyatı olan alageyik sağlığına kavuştuTümör ameliyatı olan alageyik sağlığına kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

PKK'lı teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Mustafa Sönmez gözaltına alındı! Ayşenur Aslan sosyal medyadan duyurdu

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.