Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya çağrı: Grip aşısı olun

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) baş danışmanlarından Bruce Aylward, sonbaharda yeni tip koronavirüsle hemen hemen aynı semptomlara sahip olan grip hastalığının önüne geçilmesi için dünyaya geniş kapsamlı bir aşılama çağrısı yaptı.

HASTANELERDE OLUŞACAK YOĞUNLUĞUN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENENİYOR

NTV'de yer alan habere göre, bu şekilde “yüksek ateş”, “öksürük” ve “yorgunluk” gibi ortak belirtilere sahip olan iki hastalığın birbirinden ayırt edilerek hastanelerde oluşacak doluluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

BAĞIŞIKLIK YÜZDE 10'DAN AZ

Öte yandan, DSÖ’den bulaşıcı hastalık uzmanı Maria Van Kerkhove daha önce yaptığı açıklamada koronavirüse karşı bağışıklığın toplumun yüzde 10’undan daha azında oluştuğunu söylemişti.

