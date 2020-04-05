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Dünya Sağlık Örgütü’nden korkutan koronavirüs açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2020 08:56 | Son Güncelleme

Kamuoyu tarafından yanlış bir algıya sahip olan koronavirüs ile ilgili çarpıcı bir açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. DSÖ yetkilileri, "koronavirüsü sadece yaşlıları öldürür" algısını ortadan kaldıran bir açıklama yaparak, "30'lu, 40'lı ve 50'li yaşlarındaki insanlarda da giderek daha çok ölüm yaşanmaya başladı" ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nden korkutan koronavirüs açıklaması

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ilk başlarda “Sadece yaşlıları öldürüyor” algısıyla bilinen koronavirüsü ile ilgili çarpıcı bir açıklama Dünya Sağlık Örgütü tarafından geldi.

Koronavirüsün yaygınlaşması ve araştırmaların artmasından sonra bilim insanları koronavirüse bağlı hastalık ve ölümlerin genç yaştaki insanlarda da görülebileceğini söylese de bu inanış toplumun genelinde kabul görmemişti.

Fakat önceki gün Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü’nün Yeni Görülen Hastalıklar Bölüm Başkanı Maria Van Kerkhove, düzenlediği basın toplantısında bu konuya açıklık getirdi.

Van Kerkhove, “Bazı ülkelerde 30’larındaki, 40’larındaki ve 50’lerindeki insanların daha çok oranlarda yoğun bakımda olduğunu ve öldüğünü görüyoruz. Hastaneye gitmeye gerektirecek kadar hasta olmasanız da, zatürre gibi hastalıklara çevirebilir” dedi.

"BÜTÜN GENÇ HASTALARIN SAĞLIK SORUNU YOK"

DSÖ yetkilisi Van Kerkhove, “Bütün genç hastaların sağlık sorunu yok. İtalya’da 50 yaşın altında olup da yoğun bakımda olanların oranı yüzde 10 ile 15, Güney Kore’de ise her 6 ölümden 1’i 60 yaşın altındaki bir birey oluyor” ifadesini kullandı.

ABD’de ise resmi rakamlara göre semptomları gösterenlerin neredeyse yüzde 20’si 20 ile 44 yaş aralığında.

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Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs

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