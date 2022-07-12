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Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs açıklaması! 'Küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ediyor'

12.07.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki buçuk yıldır küresel bir salgın olan koronavirüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) endişelendiren açıklama geldi. DSÖ'den yapılan açıklamada koronavirüsün hala küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ettiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs açıklaması! 'Küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ediyor'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgını hakkında açıklamalarda bulundu. DSÖ’nün bağımsız uzmanlardan oluşan Acil Durum Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Covid-19’un 30 Ocak 2020’de DSÖ tarafından “Uluslararası Önem Arz Eden Halk Sağlığı Acil Durumu” ilan etmesinden bu yana hala küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ettiği ifade edildi.

İKİ HAFTADA VAKALAR YÜZDE 30 ARTTI

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Artan vakalar, devam eden viral evrim ve bazı ülkelerde sağlık hizmetleri üzerinde devam eden baskı nedeniyle Covid-19 salgınının hala acil bir durum olduğu anlamına geldiğini aktaran Komite, son iki haftada DSÖ'ye bildirilen vakaların yüzde 30 arttığını ancak büyük ölçüde aşılardan kaynaklanan artan nüfus bağışıklığının hastaneye yatışları ve can kayıplarını azalttığını belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre’nin Cenevre kentinde sanal bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Covid-19 hiçbir yerde bitmedi" ifadelerini kullanarak, "Virüs bize doğru gelirken, biz de geri itmeliyiz" dedi.

Dünya genelinde 561 milyon 978 bin 768 Covid-19 vakası tespit edilirken, 6 milyon 375 bin 51 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dsö koronavirüs
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