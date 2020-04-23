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Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

23.04.2020 13:19 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye konusunda temkinli iyimserlik içerisinde olduklarını ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığını açıkladı. Açıklamada "Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte bir iyimserlik içerisindeyiz." ifadeleri yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Türkiye konusunda temkinli iyimserlik içerisinde olduklarını ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığını söyledi.

Açıklama, WHO Avrupa Bölümü'nün bugün düzenlediği basın toplantısında yapıldı.

WHO'nun Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood, BBC Türkçe'nin Türkiye'de koronavirüs salgınının durumuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz.

"Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinlik bir iyimserlik içerisindeyiz."

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