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Dünya Sağlık Örgütü'nden pandemi toplantısı: Hazırlıklı olmalıyız

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2020 19:05 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü, İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde Covid-19 salgınıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Burada dünyanın gelecek pandemilere yeterince hazır olmadığı açıklandı ve bir sonraki pandemiye karşı önlem alınması için gelişmiş ülkelere, sağlık altyapılarına yatırım yapılması çağrısında bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden pandemi toplantısı: Hazırlıklı olmalıyız

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın bir sonraki pandemiye hazırlık yapması gerektiğini açıkladı.

Özellikle gelişmiş ülkelere çağrıda bulunan Tedros, sağlık altyapıları için yapılan yatırımların artırılmasını istedi.

“BİR SONRAKİ İÇİN HAZIRLIKLI OLUNMALI”

“Bu son pandemi olmayacak” diyen Tedros, Cenevre’deki basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Tedros, “Tarih bize, ani ve dünya geneline yayılan salgınların hayatın gerçeği olduğunu öğretiyor. Ancak bir sonraki pandemi için dünya hazırlıklı olmalı. Şu anki durumdan daha hazırlıklı olmalı” açıklamasında bulundu.


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