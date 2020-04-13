Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans sistemiyle basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19'a ilişkin bazı ülkelerden gelen yeni kanıtların "virüsün nasıl hareket ettiği, durdurulabileceği ve tedavi edileceğine" dair kendilerine net bir resim çıkardığını aktaran Ghebreyesus, "Kovid-19'un hızla yayıldığını ve bunun ölümcül olduğunu biliyoruz. 2009 grip salgınından 10 kat daha ölümcül." değerlendirmesinde bulundu.

Virüsün çok hızlı yayıldığını dile getiren Ghebreyesus, buna karşın vaka sayılarındaki düşüşün "oldukça yavaş" olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu durum, kontrol önlemlerinin (kısıtlamaların) yavaşça ve denetim ile kaldırılması gerektiği anlamına geliyor. Kontrol önlemleri, ancak halk sağlığı konusunda doğru önlemler alındığında kaldırılabilir. Buna, temasların izlenmesi için yeterli kapasitenin olması da dahil. Bununla beraber, bazı ülkeler kısıtlamaların nasıl hafifletileceğini düşünürken, özelikle Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki birçok düşük ve orta gelirli ülke, kısıtlama getirilip getirilmemesini tartışıyor."