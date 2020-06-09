Dünya Sağlık Örgütü: 'Salgın Henüz Bitmekten Çok Uzakta'

Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü salgını başladığından bu yana dünya genelinde bir günde görülen en fazla sayıda vakanın Pazar günü tespit edildiğini açıkladı. Örgüt salgının henüz bitmekten çok uzak olduğuna dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus internet üzerinden düzenlediği bilgilendirme toplantısında “Salgın başlayalı 6 aydan fazla oldu ancak şu an ülkelerin ayaklarını fren pedalından çekme zamanı değil” dedi.

Pazar günü tüm dünyada bir günde 136 binden fazla yeni vaka bildirimi yapıldı ve bu birgünde görülen en fazla sayıda vaka olarak kayda geçti. Genel Direktör Ghebreyesus, yeni vakalarının yaklaşık yüzde 75’inin 10 ülkede görüldüğünü ve bu ülkelerin de çoğunlukla Amerika, Latin Amerika ve Güney Asya ülkeleri olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından Dr. Mike Ryan da yaptığı açıklamada, Latin Amerika ülkelerinde salgının halen daha yükselişte olduğunu ayrıca şu aşamada dünya genelinde ikinci dalgayı önlemek adına yapılması gerekenlere odaklanma zamanı olduğunu söyledi.