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Dünya Sağlık Örgütü: 'Salgın Henüz Bitmekten Çok Uzakta'

09.06.2020 13:14 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü salgınının dünya genelinde yayılımının devam ettiğini, salgının henüz bitme noktasından çok uzakta olduğunu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü: 'Salgın Henüz Bitmekten Çok Uzakta'

Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü salgını başladığından bu yana dünya genelinde bir günde görülen en fazla sayıda vakanın Pazar günü tespit edildiğini açıkladı. Örgüt salgının henüz bitmekten çok uzak olduğuna dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus internet üzerinden düzenlediği bilgilendirme toplantısında “Salgın başlayalı 6 aydan fazla oldu ancak şu an ülkelerin ayaklarını fren pedalından çekme zamanı değil” dedi.

Pazar günü tüm dünyada bir günde 136 binden fazla yeni vaka bildirimi yapıldı ve bu birgünde görülen en fazla sayıda vaka olarak kayda geçti. Genel Direktör Ghebreyesus, yeni vakalarının yaklaşık yüzde 75’inin 10 ülkede görüldüğünü ve bu ülkelerin de çoğunlukla Amerika, Latin Amerika ve Güney Asya ülkeleri olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından Dr. Mike Ryan da yaptığı açıklamada, Latin Amerika ülkelerinde salgının halen daha yükselişte olduğunu ayrıca şu aşamada dünya genelinde ikinci dalgayı önlemek adına yapılması gerekenlere odaklanma zamanı olduğunu söyledi.

Latin Amerika ülkeleri arasında salgının en etkili olduğu ülke Brezilya. Brezilya dünya genelinde Amerika’nın ardından en fazla vaka görülen ikinci ülke durumunda.

Dünya Sağlık Örgütü epidemiyologlarından Maria van Kerkhove de dünyada hali hazırda 7 milyondan fazla insana bulaşan ve 400 binden fazla insanın ölümüne neden olan salgının henüz bitmekten çok uzak olduğunu söyledi.

Öte yandan Van Kerkhove, virus taşıyan ancak hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırma oranının son derece düşük olduğunu da söyledi.

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