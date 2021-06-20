Dünya Sağlık Örgütü: “Salgın İntiharları Tetikledi”

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü salgınının intiharları tetiklediğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, salgın nedeniyle küresel düzeyde intiharların arttığını, bu artışın temel nedenleri arasında salgın yüzünden yaşanan iş kayıpları, ekonomik sıkıntılar, yoğun stres, sosyal izolasyon gibi çeşitli risk faktörlerinin olduğunu bildirdi. Salgın nedeniyle yaşanan sıkıntıların insanları kendi canlarına kıymaya daha da teşvik ettiğini belirtti. Yetkililer, salgın yüzünden intihar risk faktörlerin arttığını, küresel düzeyde intiharları önlemek için atılacak adımların yaşanan salgınla çok daha önem kazandığını kaydetti.

“Dünyada her yüz kişiden biri kendi canına kıyıyor”

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, 2019 yılı verilerine göre dünyada 700 bin kişinin kendi canına kıydığını, her yüz kişiden birinin intihar ettiğini belirterek bu durumu “trajedi” olarak değerlendirdi. Yetkililer, salgının yoğun olarak yaşandığı 2020 ve 2021 yıllarında intihar sayıları ve oranlarının artmasından da endişe duyduklarını kaydetti.