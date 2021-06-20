Dünya Sağlık Örgütü: “Salgın İntiharları Tetikledi”

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü salgınının intiharları tetiklediğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, salgın nedeniyle küresel düzeyde intiharların arttığını, bu artışın temel nedenleri arasında salgın yüzünden yaşanan iş kayıpları, ekonomik sıkıntılar, yoğun stres, sosyal izolasyon gibi çeşitli risk faktörlerinin olduğunu bildirdi. Salgın nedeniyle yaşanan sıkıntıların insanları kendi canlarına kıymaya daha da teşvik ettiğini belirtti. Yetkililer, salgın yüzünden intihar risk faktörlerin arttığını, küresel düzeyde intiharları önlemek için atılacak adımların yaşanan salgınla çok daha önem kazandığını kaydetti.
“Dünyada her yüz kişiden biri kendi canına kıyıyor”
Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, 2019 yılı verilerine göre dünyada 700 bin kişinin kendi canına kıydığını, her yüz kişiden birinin intihar ettiğini belirterek bu durumu “trajedi” olarak değerlendirdi. Yetkililer, salgının yoğun olarak yaşandığı 2020 ve 2021 yıllarında intihar sayıları ve oranlarının artmasından da endişe duyduklarını kaydetti.
Dünya Sağlık Örgütü, intiharları 2030 yılına kadar üçte bir oranda azaltmayı hedeflediklerini ayrıca küresel düzeyde intihar sayılarının azaltmasına yardımcı olmak için yeni “Canlı Yaşam Kılavuzu” hazırladıklarını belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İntihar vakalarını göz ardı edemeyiz ve etmemeliyiz" dedi.
“İntiharlar gençler arasında dördüncü önde gelen ölüm nedeni”
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan kapsamlı araştırmada, 2019 yılı verilerine göre, 15-29 yaşları arası gençler ölüm nedenleri incelendiğinde intiharların, trafik kazası, tüberküloz ve cinayet gibi nedenlerden sonra dördüncü önde gelen ölüm nedeni olarak saptandığı belirtildi.
Aynı araştırma kapsamında dünyada intihar oranlarının ülkeler, bölgeler ve cinsiyetler arasında farklılık gösterdiği, erkeklerin kadınlara oranla iki kat daha fazla intihar ettiğinin saptandığı belirtildi.
Gelişmiş ve yüksek gelirli ülkelerde erkelerin kadınlara oranla daha fazla intihar ettiğinin saptandığı ancak ülkelerin gelişmişlik ve gelir düzeyi düştükçe erklerle kadınlar arasındaki farkın kapandığı, kadınlar için en yüksek intihar oranları düşük ve orta gelirli ülkelerde saptandığı kaydedildi.
“En düşük intihar oranı Doğu Akdeniz bölgesinde”
Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan son rapordaki verilere göre, 2019 yılında küresel olarak her yüz bin kişide ortalama intihar oranları 9,0 iken, bu oranın Afrika’da 11,2'ye yükseldiği, Avrupa'da 10,5, Güneydoğu Asya'da 10,2 oranında saptandığı kaydedildi. Raporda, 6,4 oranıyla Doğu Akdeniz bölgesinin en düşük intihar orana sahip olduğu belirtildi.
Raporda, 2000 ile 2019 yılları arasında küresel düzeydeki intiharların yüzde 36 oranında bir düşüş gösterdiği ancak Amerika kıtasında saptanan intiharlarda yüzde 17 oranında bir artışın yaşandığı kaydedildi.
“İntiharın azaltılması için dört ayrı stratejiye odaklanıldı”
Dünya Sağlık Örgütü, 2030 yılına kadar ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ kapsamında belirlenen oranlara ulaşmak ve küresel düzeyde intiharları azaltmak için daha yoğun çalışılması gerektiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü, küresel düzeyde intiharların azaltılması için belirledikleri intiharı önleme rehberliğinin dört ayrı stratejiye odaklandığını kaydetti. Bu temel stratejilerin intihar araçlarına erişimin sınırlanması, medyanın intihar haberciliği konusunda eğitilmesi, ergenlerde sosyal ve duygusal yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve intihar düşüncesi, intihar eğilimi olan kişilerin erken tespit edilerek yönetilmesi.