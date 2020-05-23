Dünya Sağlık Örgütü salgının yeni merkez üssünü açıkladı

Dünya genelinde salgının yeni Merkez noktası Güney Amerika ülkeleri haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü’nden Dr. Mike Ryan konuyla ilgili olarak “Bu noktada Güney Amerika salgının yeni merkezi halinde geldi” dedi.

BREZİLYA ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ



Güney Amerika ülkeleri arasında hali hazırda salgından en çok etkilenen ülke Brezilya. Brezilya bugün itibariyle 332 bin 382 vakayla dünya sıralamasında da üçüncü sıraya yükseldi. Ülkede 21 bin 116 kişi de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Amerika’da Brezilya’nın ardından salgından en çok etkilenen ülke Peru. Peru’da 111 bin 698 vaka görülürken 3 bin 224 kişide bugüne dek hayatını kaybetti.

AFRİKA'DA BUGÜNE DEK 3 BİN 100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Öte yandan örgütten yapılan açıklamada “Koronavirüs salgını Afrika’da açıklanan 100 bin vakayla önemli bir eşiğe ulaştı. Virüs Afrika’da ilk olarak görüldüğü 14 haftanın sonunda kıtadaki her ülkeye yayıldı” denildi. Açıklamada ayrıca kıta genelinde bugüne dek koronavirüs salgını nedeniyle 3 bin 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti de yaptığı açıklamada “Şu ana kadar koronavirüs Afrika’ya nispeten yumuşak bir giriş yaptı. Dünya genelinde yıkıcı ölümlere neden olan virüs Afrika’da daha az can kaybına neden olmuş durumda” diye konuştu.

